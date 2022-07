Miriam Leone, il dolce ricordo delle nozze: “Questo è il momento in cui ho trovato l’abito dei sogni” Miriam Leone ha sposato Paolo Carullo meno di un anno fa ma sui social ha già cominciato a condividere i ricordi più dolci di quel momento magico. Si è mostrata alle prese con la prima prova dell’abito da sposa, rivelando che è stato proprio quello l’istante in cui ha capito che era quello il vestito dei suoi sogni.

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone ha sposato Paolo Carullo il 18 settembre 2021 e ad oggi non potrebbe essere più felice e innamorata. Non è passato neppure un anno dal fatidico sì ma a quanto pare non può fare a meno di ricordare i magici momenti dei preparativi. I social le hanno facilitato la cosa riproponendole lo scatto con cui ha immortalato una delle emozioni più grandi provate nella sua vita: quella che ha accompagnato la scelta dell'abito da sposa. L'attrice non ha esitato a raccontare su Instagram la felicità che l'ha travolta in quel momento, commovendo i fan con il ricordo dolcissimo (e con la foto della prima prova del vestito bianco).

Miriam Leone in abito da sposa sui social

Il momento più emozionante per una futura sposa? Quello in cui trova finalmente l'abito che fa al caso suo. Miriam Leone lo sa bene, visto che sui social ha condiviso la foto realizzata proprio durante le prove del vestito che ha poi indossato per il matrimonio con Paolo. L'attrice è nell'atelier di Dior, è sorridente ed evidentemente commossa e, sebbene abbia i capelli un po' spettinati, è meravigliosa, soprattutto perché sfoggia il pomposo maxi dress in tulle e pizzo total white che Maria Grazia Chiuri ha realizzato appositamente per lei. Certo, nel giorno delle nozze lo ha abbinato a un lungo velo e a un'acconciatura raccolta dall'animo bon-ton, ma già in quell'istante era evidente che si trattava di un capo capace di esaltare al massimo il suo splendore.

Il dolce messaggio di Miriam Leone

Non sorprende, dunque, che Miriam Leone abbia ricordato quel momento con delle parole dolcissime. Sui social ha scritto: "Il mio “accadde oggi” dell’anno scorso mi ha fatto battere il cuore… quel momento in cui una futura sposa trova l’abito dei suoi sogni … questo è il mio! Ringrazierò sempre Maria Grazia Chiuri e Dior per aver realizzato per me i tre abiti dei desideri (che potessero esprimere i diversi aspetti della mia personalità), @clascutti per essermi stata sempre accanto in questa avventura e l’Etna grazie alla quale, invece che partire come avrei dovuto, quella volta ho conosciuto mio marito". Con tanto di hashtag #memoriedisposina e #love ha colto l'occasione per fare gli auguri a tutti i futuri sposi che ora sono alle prese con le sue stesse emozioni.