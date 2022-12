Miriam Leone e Paolo Carullo innamorati a Napoli: il Vesuvio accende la passione “Chi” racconta il weekend romantico a Napoli di Miriam Leone e Paolo Carullo. La coppia si è recata per il compleanno di un amico e, a quel punto, ha deciso di approfittarne per fare un rapido giro turistico della città.

Napoli, culla dell'amore. È successo anche a Miriam Leone di utilizzare l'ombra del Vesuvio come boost per l'amore. Basta chiedere a Paolo Carullo, suo marito. A giudicare dalle foto esclusive pubblicate su "Chi", in edicola questa settimana, la città di Pulcinella ha sortito un bell'effetto sugli equilibri di coppia.

Il weekend romantico a Napoli

Le foto di un bacio caldo, i momenti idilliaci trascorsi nel Centro Storico, tutto documentato dai paparazzi al servizio di "Chi". Il settimanale del direttorissimo Alfonso Signorini ha raccontato il weekend romantico a Napoli di Miriam Leone e Paolo Carullo. La coppia si è recata a Napoli per il compleanno di un amico e, a quel punto, ha deciso di approfittarne per fare un rapido giro turistico della città. La tappa obbligata? San Gregorio Armeno, che di questi tempi è assai affollata. L'aria magica delle feste natalizie hanno portato Miriam Leone nella storica bottega di Marco Ferrigno, il maestro dell'arte presepiale, che ha omaggiato la diva di un curniciello porta fortuna.

Il matrimonio nel 2021

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati nel 2021 a Scicli. La vita di Miriam Leone, nonostante questo, è sempre stata molto distante dai riflettori. Lei aveva raccontato a Vanity Fair di non parlare volentieri dei suoi affetti in seguito a un tradimento molto doloroso. Però, nel corso del tempo, diverse storie sono trapelate – quella con Boosta dei Subsonica o quella con Matteo Martari – poi è iniziato il pettegolezzo sull'identità del nuovo misterioso compagno. Era proprio Paolo Carullo. La prima vacanza insieme fu una fuga d'amore romantica segreta in Marocco, documentata solo dopo dal mondo del gossip, poi il matrimonio nel 2021. Paolo Carullo di mestiere è musicista, performer e consulente finanziario. È di origini catanesi.