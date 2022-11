Miriam Leone: “Ho conosciuto mio marito Paolo a una festa, eravamo gli unici siciliani” Ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, Miriam Leone ha raccontato di aver appena festeggiato un anno di matrimonio con Paolo Carullo, con cui è convolata a nozze nel settembre del 2021. Poi il ricordo del primo incontro: “Ci siamo conosciuti a una festa in Toscana, eravamo gli unici due siciliani”.

A cura di Elisabetta Murina

Miriam Leone e Giacomo Giannotti sono stati ospiti della puntata del 12 novembre di Verissimo. I due attori torneranno sul grande schermo la prossima settimana, a partire dal 17 novembre, con il film Diabolik. Nel salotto di Silvia Toffanin, Eva Kant e Diabolik hanno parlato della loro infanzia, dei sogni realizzati e della vita privata. In particolare l'attrice ha svelato alcuni dettagli sul matrimonio con Paolo Carullo, celebrato nel settembre del 2021 in Sicilia.

Il primo anno di matrimonio di Miriam Leone

Nel salotto di Silvia Toffanin, Miriam Leone ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, parlando di come ha conosciuto suo marito Paolo Carullo, imprenditore di origini siciliane (proprio come lei) sposato lo scorso settembre proprio in Sicilia. "Abbiamo da poco festeggiato un anno di matrimonio", ha spiegato l'attrice nel corso dell'intervista a Verissimo. E ha poi aggiunto: "Non avevo l'esigenza di sposarmi, quando ho incontrato mio marito ho detto ‘con lui sì', è proprio la persona che fa la differenza". Da sempre piuttosto riservata sui suoi sentimenti, l'attrice ha ammesso che quello con l'imprenditore è stato un incontro e un amore che le ha cambiato la vita.

Il primo incontro tra Miriam Leone e il marito Paolo Carullo

Miriam Leone ha sposato Paolo Carullo nel settembre del 2021, con una romantica cerimonia che si è svolta in Sicilia. Un paese che ha per entrambi un significato affettivo speciale: l'attrice è nata a Palermo, mentre il marito è originario di Caltagirone. Il primo incontro però è avvenuto in Toscana: "Ci siamo conosciuti a una festa. Ho trovato l‘unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all'altare".