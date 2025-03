Selena Gomez brilla agli Oscar 2025: il vestito nasconde un omaggio a Sophia Loren

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Selena Gomez

Selena Gomez ha preso parte alla serata di consegna dei premi Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Tra i candidati c'era anche Emilía Perez, nella categoria Miglior film: oltre ad aver recitato (nel ruolo di Jessi Del Monte) ha anche cantato alcune canzoni della colonna sonora. Per la serata speciale ha incantato con un look sparkling, ispirato a una grande diva italiana.

A chi si ispira il look di Selena Gomez

La serata degli Oscar è stata un trionfo di sparkling: le ospiti hanno puntato su creazioni tempestate di ricami, cristalli, paillettes. Outfit da vere dive glamour insomma, da stelle che vogliono brillare. Si è perfettamente allineata all'estetica hollywoodiana l'attrice Selena Gomez. Per lei un abito personalizzato Ralph Lauren: è una creazione color rosa cipria, ricoperta interamente da oltre 16.000 gocce di vetro e cristalli Rosemont.

Selena Gomez in Ralph Lauren

I cristalli sono stati cuciti a mano e disposti in un motivo a reticolo da un team di 12 artigiani italiani, che hanno anche aerografato ogni singolo dettaglio di vetro così da ottenere una particolare finitura rosa ombré che brillava a ogni movimento. La linea dell'abito somiglia proprio al design della statuetta degli Oscar, ma è stato disegnato per fare riferimento a Sophia Loren. La diva italiana per eccellenza era solita sfoggiare questi abiti con spalline sottili morbide, lasciate cadere così da scoprire le spalle.

Collana Bulgari

Erin Walsh, la stylist di Selena Gomez, ha spiegato a E! News:

Voleva incanalare la magia di una star del cinema. Si basa su un look di Sophia Loren e il sarto che ha effettivamente confezionato l'abito di Sophia Loren ha aiutato a confezionare anche l'abito di Selena.

Per mettere ulteriormente in primo piano il décolleté, Selena Gomez ha aggiunto la collana Bulgari Shape of Matter, della linea High Jewelry, con diamante a goccia da 10,16 carati su una struttura complessiva da 49,45 carati di diamanti. Insomma, un look da vera diva che non vuole passare inosservata.