Alba Rohrwacher, uno stile che fa scuola: l’eleganza discreta dell’Amica geniale Alba Rohrwacher è la Elena adulta nella nuova stagione de L’Amica geniale. L’attrice è un’icona di stile, si è sempre imposta con scelte raffinate ed eleganti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Alba Rohrwacher, Festival di Venezia 2023

Anche se con ascolti dimezzati rispetto al 2018, prosegue il successo televisivo della nuova stagione de L'Amica geniale che continua ad aggiudicarsi la percentuale più alta di share. La serie vede nel cast una new entry: Alba Rohrwacher nei panni di Elena Greco adulta. Alba Rohrwacher è un'attrice che con la sua eleganza fa scuola. È uno stile raffinato e chic il suo, eppure discreto, declinato in modo unico pur non risultando mai né esagerato né appariscente. In ogni occasione riesce a distinguersi e imporsi, con una bellezza algida e al tempo stesso intensa, che viene valorizzata da un abbigliamento romanticamente contemporaneo, mai banale.

Alba Rohrwacher in Valentino, Rome Film Fest 2024

Lo stile senza tempo di Alba Rochwacher

Nel tempo l'attrice ha sempre centrato le scelte di stile, rimanendo coerente alla sua innata eleganza. Si è certamente rivelato prezioso l'aiuto della stylist Sarah Grittini, professionista che ha saputo valorizzare la sua etera bellezza in modo iconico, rendendola una diva del red carpet. A Vogue ha dichiarato:

Il look di Alba è una scelta di forma e di visione dove il colore è un elemento consapevole e voluto. Il rosso Dior, il blue Bottega Veneta. Sono confini e orizzonti per noi.

Alba Rohrwacher in Valentino con Pierpaolo Piccioli, Green Carpet Fashion Awards Italia 2018

Negli anni l'attrice ha indossato le creazioni di tantissime Maison prestigiose anche se sono Prada, Dior e Valentino quelle a cui è maggiormente legata. Era firmato Dior Haute Couture, per esempio, il sofisticato look total red portato sul tappeto di Cannes 2023. Invece era della Casa di moda diretta ora da Alessandro Michele il completo con cui ha preso parte alla premiere romana de L'Amica Geniale. Storia della bambina perduta al Festival del Cinema di Roma.

Alba Rohrwacher in Valentino, BFI London Film Festival

Il look faceva parte della collezione Pavillon des Folies Primavera/Estate 2025 firmata dal nuovo Direttore Creativo e il pezzo forte era la giacca coi pois impreziosita da un fiocco di seta rossa. Il rapporto con Valentino, però, è di vecchia data, risale a quando c'era ancora Pierpaolo Piccoli alla guida. Per lei, l'ex Direttore creativo aveva appositamente creato l'abito Pureté sfoggiato ai Green Carpet Fashion Awards Italia 2018, un abito da sera total black con ampia gonna, strascico, fiocco sulla nuca e schiena nuda.

Alba Rohrwacher in Dior, Rome Film Fest 2023

Dello stesso marchio anche l'outfit per il BFI London Film Festival, un altro look della collezione Pavillon des Folies. È stata la prima a indossarlo in pubblico dopo lo show: abito nero midi in lana vergine con maniche lunghe, gonna con balza rètro, tre fiocchi centrali a contrasto, cinturina di velluto, collant rossi e scarpe bicolor.

Alba Rohrwacher, Festival di Venezia 2023

I collant coprenti sono un elemento ricorrente nei look dell'attrice, che solitamente predilige le nuances neutre, aggiungendo poi dei tocchi stilosi come fiocchi e pois, oppure accessori come cravatta o cappello. Il bianco è il colore che esalta la sua bellezza eterea, ma negli anni ha puntato spesso sull'intramontabile total black, che su di lei acquista una raffinatezza esemplare.

Alba Rohrwacher in Dior, Festival di Venezia 2024

Non è fan delle silhouette aderenti, ma predilige pantaloni palazzo, blazer over, maxi gonne. I suoi look bon ton sono il perfetto esempio di come la semplicità possa risultare una scelta vincente, per essere chic e formali ma con gusto e originalità, mostrando la propria personalità.

Alba Rohrwacher, Cabourg Film Festival 2024