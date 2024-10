Gaia Girace e Margherita Mazzucco da L’Amica Geniale alla Festa del Cinema di Roma: i look dark sul red carpet

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Gaia Girace e Margherita Mazzucco incantano sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Le due attrici che hanno interpretato Lila e Lenù nelle tre stagioni de L'Amica Geniale, diventate oggi due donne adulte, hanno incontrato sul red carpet della mostra Irene Maiorino e Alba Rohrwacher, che vestono i panni delle due donne nella quarta e ultima stagione della serie. In realtà, sia Girace che Mazzucco torneranno anche ne L'Amica Geniale – Storia della bambina perduta, in una serie di flashback. Il legame tra queste quattro attrici, testimoniato anche dalla scelta dei look con un total black per tutte e quattro, ha fatto sì che i flash dei fotografi fossero tutti per loro. Le due attrici che interpretavano le bambine e poi le ragazze sono apparse più in sintonia che mai, in occasione del red carpet del capitolo conclusivo.

I look di Gaia Girace e Margherita Mazzucco, attrici dell'Amica Geniale

Gaia Girace, che interpretava Lenù da bambina e poi da ragazza, è magnetica sul red carpet in un completo total black effetto shimmering con bottoni argentati. Il set coordinato con pantaloni ampi in fondo e blazer con doppie tasche è completato da una cintura con fibbia argentata: il look, completato da un rossetto rosso vermiglio, è firmato Chanel.

Anche Margherita Mazzucco, che nella serie veste i panni di Lenù, sceglie il total black per il red carpet romano. L'abito etereo e dark allo stesso tempo è costituito da un'ampia gonna e da maniche oversize: lo scollo a V morbido dell'abito la rendeva una moderna regina goth. A suggellare questa atmosfera ricreata con l'abito, Mazzucco ha voluto aggiungere due collane con il ciondolo composto da due croci.

Il look, reso speciale anche dai dettagli, è stato ultimato con un paio di décolléte burgundi, colore must della stagione, e da una tinta labbra dello stesso colore. Questo rossetto esaltava perfettamente la carnagione candida della giovane attrice classe 2002, i cui capelli castano miele, leggermente mossi, cadevano sciolti a enfatizzare i contrasti. Un ritorno in grande stile per due attrici di cui sentiremo parlare ancora.

