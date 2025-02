Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe

video suggerito

Gene Hackman (95 anni) e sua moglie, la pianista classica Betsy Arakawa (63 anni), sono stati trovati morti mercoledì pomeriggio nella loro casa di Santa Fe. Lo sceriffo ha confermato di averli trovati senza vita poco dopo mezzanotte, insieme al loro cane. Al momento non ci sono cause del decesso né segni evidenti di un atto criminale.

Gene Hackman, 95 anni, e sua moglie, la pianista classica Betsy Arakawa (63 anni), sono stati trovati morti mercoledì nella loro casa di Santa Fe Summit a nord-est della città. Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha confermato poco dopo mezzanotte che la coppia era morta insieme al loro cane. Mendoza ha aggiunto in un'intervista che non c'erano segni evidenti che riportassero a un atto criminale. Non ha fornito una causa di morte né ha detto quando la coppia potrebbe essere deceduta. "Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un'indagine preliminare, in attesa dell'approvazione di un mandato di perquisizione", ha concluso lo sceriffo.

L'ultima foto pubblica (consensuale) nel 2021 a 91 anni

Si era ritirato più i 20 anni fa dal cinema, l'ultimo film risale al 2004 ("Due candidati per una poltrona"). Nel 2021 era stata pubblicata la sua ultima foto pubblica, scattata dal fotografo James L Neibaur, che aveva descritto così l'occasione in cui era stata scattata l'immagine: "Gene Hackman si è ritirato dal mondo della recitazione 17 anni fa, ma recentemente si è fatto scattare questa foto per mostrare che a 91 anni è vivo e sta bene, e vive in New Mexico. Va ogni giorno in bicicletta e rimane attivo e impegnato con hobby e amici". L'ultima foto cronologicamente scattata però risale al 2023 ed era una classica paparazzata per strada.

La carriera di Gene Hackman e i due premi Oscar

Gene Hackman aveva appena compiuto 95 anni il 30 gennaio ed era noto per essere una persona solitaria. Ha recitato per la prima volta in Bonnie e Clyde nel 1967, e continuò a recitare in una serie di amati film e programmi TV come Superman, The French Connection e Get Shorty. E ancora, la sua filmografia è costellata di successi come: Senza via di scampo, Mississippi Burning – Le radici dell'odio, Lo spaventapasseri, Il braccio violento della legge, La giuria, Potere assoluto e ruoli più leggeri in Piume di struzzo e Frankenstein Junior.

Vincitore di due Oscar su cinque candidature, quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera), due BAFTA, un Orso d'argento e molti altri premi. Dal 2022 è stato l'attore vivente più anziano vincitore del Premio Oscar per la migliore interpretazione maschile, sia da protagonista ne Il braccio violento della legge (1972) che da non protagonista ne Gli spietati (1993).

Nel 2004 l'annuncio del ritiro dal cinema

Nel 2004 annunciò di aver smesso di fare l'attore. Fece le valigie, lasciò Los Angeles per la tranquillità del New Mexico e non si voltò mai più indietro. Inizialmente alcuni pensarono che la scioccante decisione avesse a che fare con il suo matrimonio, invece pare che volle smettere a causa del forte stress a cui era sottoposto, che divenne troppo da gestire dopo i primi problemi al cuore. Eccezionalmente, nel 2009, insieme a numerose altre stelle di Hollywood, ha preso parte al documentario I Knew It Was You in ricordo dell'attore John Cazale.