video suggerito

La vita privata di Gene Hackman: i due matrimoni, l’amore per Betsy Arakawa e i tre figli Gene Hackman è morto a 95 anni insieme a sua moglie, la musicista Betsy Arakawa. Quello con la musicista è stato il secondo matrimonio con l’attore, visto che il primo risale al 1956, anno in cui convolò a nozze con Fay Maltese, dalla quale ha avuto tre figli. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gene Hackman, 95 anni, e sua moglie, Betsy Arakawa (63 anni), sono stati trovati morti mercoledì nella loro casa di Santa Fe Summit a nord-est della città. Le cause del decesso sono ancora ignote, ma lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha confermato che non ci sarebbero segni evidenti che riportino a un atto criminale. La donna era la seconda moglie dell'attore, visto che il suo primo matrimonio risale al 1956, anno in cui convolò a nozze con Fay Maltese, dalla quale ha avuto tre figli: Christopher Allen, Elizabeth Jean e Leslie Anne.

Il primo matrimonio con Fay Maltese e i tre figli

Nel 1956, Gene Kackman si sposa con Fay Maltese, passata a miglior vita nel 2017. Dalla loro storia d'amore, sono nati tre figli: Christopher Allen, Elizabeth Jean e Leslie Anne. I due coniugi hanno divorziato nel 1986 dopo trent'anni di matrimonio. Anche dopo la fine della loro storia, l'uomo aveva comunque mantenuto un rapporto saldo con i figli.

Gene Hackman e Fay Maltese

Il secondo matrimonio con Betsy Arakawa

Nel 1991 l'attore si risposa con la musicista Betsy Arakawa, con cui era fidanzato da sette anni. I due hanno sempre voluto mantenere una certa riservatezza sulla loro vita privata, soprattutto dopo il ritiro dalle scene di Hackman, dovuto probabilmente anche per un'insufficienza cardiaca, che nel 1990 Hackman lo costrinse a sottoporsi a un intervento chirurgico che andò a buon fine.

Leggi anche Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe

In un'intervista rilasciata nel 1985 a Twice in a Lifetime, dichiarò: "Non ho lasciato mia moglie nella vita reale per una donna più giovane. Ci siamo semplicemente allontanati. Ci siamo persi di vista. Quando lavori in questo settore, il matrimonio richiede molto lavoro e amore".

Gene Hackman e Betsy Arakawa