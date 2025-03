Morte di Gene Hackman e sua moglie, le ipotesi: dal monossido di carbonio alle pillole sul pavimento, su cosa si indaga

video suggerito

Lo scenario legato alla morte di Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa trovati senza vita nella loro casa di Santa Fe, continua ad essere un punto interrogativo. Il ritrovamento dei due cadaveri in due stanze diverse, a molti giorni dal loro decesso,in una casa dove è stato trovato senza vita uno dei tre cani della coppia, non ha ancora una spiegazione chiara e proseguono le indagini in merito alla morte dell'attore, 95 anni, e della musicista di 63.

La polizia non esclude il gas come causa del decesso

I primi risultati delle autopsie preliminari eseguite sui corpi dell'attore premio Oscar Gene Hackman e sua moglie, Betsy Arakawa, non segnalavano "nessun trauma esterno per nessuno dei due individui", come aveva fatto sapere ieri sera l'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe. Le forze di polizia avevano inizialmente escluso l'ipotesi di avvelenamento da monossido di carbonio, come ipotizzato da una delle figlie di Hackman, ma nelle ultime ore questa ipotesi è riemersa. Come hanno riferito i poliziotti al programma Today della Nbc, l'ipotesi del gas è sul tavolo perché la scoperta dei cadaveri è arrivata dopo giorni o forse settimane dai decessi. Soprattutto c'è da considerare che la casa di Gene era alimentata a gas naturale e una perdita potrebbe essersi dissipata alla scoperta dei corpi.

I farmaci trovati in casa

Tre diversi tipi di farmaci, due cellulari e un'agenda erano tra gli oggetti sono stati prelevati dalla casa dell'attore. Gli agenti dello sceriffo hanno sequestrato i telefoni insieme al Tylenol, un farmaco per la tiroide e al Diltiazem, usato per trattare l'ipertensione. Secondo le autorità, un flacone aperto di pillole era sparso nella stanza in cui è stata trovata morta Arakawa. Gene Hackman, invece, è stato ritrovato dalle forze dell'ordine in una posizione che pareva effetto di una caduta improvvisa. Come specificato, si ritiene che i corpi fossero lì da giorni se non settimane, considerando che il corpo di Arakawa è stato ritrovato "mummificato", il che ha comportato diverse ore prima dell'effettivo riconoscimento dell'identità.

La reazione delle figlie

Una delle figlie di Hackman, Leslie, in una dichiarazione rilasciata a US Weekly, ha anche sottolineato di essere "ansiosa di scoprire cosa sia successo" e di non sapere "da quanto tempo fossero deceduti". La figlia trova la morte "molto strana", aggiungendo che, a sua conoscenza, non c'è stata "alcuna indicazione di problemi nella loro casa" in tutti gli anni in cui hanno vissuto in New Mexico. Le figlie di Hackman, Elizabeth e Leslie, sono state fotografate a pranzo in un ristorante Denny's a Burbank, California, il giorno dopo aver appreso della morte del padre. È emerso nelle scorse ore, proprio dalle dichiarazioni delle due, che non erano in contatto con il padre da circa due mesi, nonostante i rapporti fossero sereni.