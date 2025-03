video suggerito

Gene Hackman e Betsy Arakawa, il mistero intorno alla loro morte: “Gli investigatori escludono la fuga di gas” Continuano le indagini sulla morte di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa. Mentre il mistero sulla loro dipartita si infittisce, gli investigatori escludono che sia stato per cause legate a una fuga di gas. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La morte del premio Oscar Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa non sarebbe stata causata da una fuga di gas. Secondo quanto riportato dalla CNN, la New Mexico Gas Company ha confermato di non aver fatto alcuna scoperta significativa su questo fronte nell'ambito delle indagini sui coniugi, rinvenuti senza vita nella loro abitazione di Santa Fe lo scorso 26 febbraio. Sembra che la società abbia trovato una "minuscola perdita", con una concentrazione nell'aria tale da non risultare fatale.

Morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa: "Nessuna scoperta significativa" sulle perdite di gas

Stando agli ultimi aggiornamenti, la compagnia di gas avrebbe trovato una piccola perdita su uno dei fornelli e alcuni problemi nell'installazione di accendini nei caminetti e in uno scaldabagno. Le autorità, però, non ritengono questi risultati "un fattore determinante nella morte di Gene Hackman, Betsy Arakawa o del loro cane". Al momento, non sono ancora note le cause della scomparsa dei coniugi.

Cosa sappiamo sulla morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa

Le notizie sulla dipartita della coppia sono in continuo aggiornamento. Con il passare dei giorni, però, continuano ad aggiungersi dettagli che alimentano il mistero intono alla loro morte. Il corpo di Betsy Arakawa è stato trovato accanto a una boccetta di pillole in "stato di decomposizione", con "segni di gonfiore al viso e di mummificazione nelle mani e nei piedi", quello di Gene Hackman, invece, è stato rinvenuto in cucina "completamente vestito e con gli occhiali da sole". La porta della villa a Santa Fe era aperta, ma non le autorità non hanno trovato segni di effrazione. Dall'esame del pacemaker – dispositivo che regola il ritmo cardiaco – della star di Hollywood, si è scoperto che l'uomo è deceduto il 17 febbraio (nove giorni prima alla data del ritrovamento dei corpi). A complicare il quadro delle indagini, versioni discordanti tra la versione degli amici dei coniugi e della figlia Elizabeth Hackman: i primi sostengono che la salute dell'attore stesse "precipitando rapidamente", la seconda che afferma come fosse "in ottime condizioni fisiche".