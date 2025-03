video suggerito

“Gene Hackman è morto 9 giorni prima del ritrovamento, pacemaker ha smesso di funzionare”: l’esito delle analisi Proseguono le indagini sulla misteriosa morte di Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa. Le novità arrivano dall’analisi del pacemaker dell’attore. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono trascorsi pochi giorni dal ritrovamento dei corpi di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa, nella loro casa di Santa Fe (New Mexico). Le indagini stanno cercando di chiarire le cause della morte della coppia, perché ci sono diversi elementi che non tornano. Non è ancora chiaro cosa sia successo nell'abitazione e perché l'attore di Hollywood (The French Connection, Unforgiven, Hoosiers, The Royal Tenenbaums) e la pianista siano deceduti.

Cosa è emerso dalle indagini fino a ora

La polizia sta indagando sulla morte sospetta della coppia (95 anni lui e 63 anni lei): sembra avvolta dal mistero. Si stanno seguendo diverse piste dall'omicidio al suicidio, dalla morte per cause naturali all'incidente: nulla può essere escluso in queste prime fasi. I due sono stati ritrovati da alcuni addetti alla manutenzione che non li vedevano da giorni e che si erano dunque insospettiti. Nessun segno di effrazione, nessun trauma sui corpi, che erano però in due stanze separate. In un primo momento è stata valutata anche l'ipotesi di avvelenamento accidentale da monossido di carbonio, una possibile perdita.

Le novità dopo l'esame del pacemaker

Le nuove indagini si sono concentrate sull'esame del pacemaker della star di Hollywood, da cui sono emersi nuovi dettagli che potrebbero chiarire le cause e il giorno della morte. Il dispositivo medico aiuta a regolare il ritmo cardiaco. Secondo i dati raccolti dall'apparecchio, l'attore sarebbe deceduto il 17 febbraio, data in cui il pacemaker avrebbe smesso di funzionare: dunque 9 giorni prima del ritrovamento dei corpi. Ancora nessuna novità circa le cause del decesso e resta ancora da capire chi, tra marito e moglie, sia morto prima. PageSix ha riportato le parole di Adan Mendoza, sceriffo della contea di Santa Fe, intervenuto in conferenza stampa venerdì dopo aver consultato il patologo:

È stato condotto un primo esame del pacemaker del signor Hackman. Questo ha rivelato che il suo ultimo evento è stato registrato il 17 febbraio 2025. Mi è stato comunicato che verrà completata un'analisi più approfondita. Entrambi gli individui sono risultati negativi all'avvelenamento da monossido di carbonio.

Per quanto riguarda il corpo di Arakawa, è stato ritrovato in stadio di decomposizione avanzato: era un cadavere mummificato. La donna era sul pavimento del bagno (mentre il marito vicino alla cucina) e c'erano delle pillole lì vicino. A proposito di questo dettaglio lo sceriffo ha spiegato:

Quella è ovviamente una prova molto importante. Stiamo esaminando specificamente quella e altri farmaci che erano probabilmente nella residenza.