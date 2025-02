video suggerito

"La moglie di Gene Hackman era mummificata quando li abbiamo trovati morti": la relazione della polizia Proseguono le indagini sulla morte del Premio Oscar Gene Hackman e di Betsy Arakawa. Stando a quanto riportato dalla stampa estera, il corpo della moglie dell'attore è stato ritrovato "mummificato".

Betsy Arakawa, moglie del premio Oscar Gene Hackman, è stata trovata mummificata da alcuni addetti della manutenzione. A riportarlo è il New York Post, con un aggiornamento che potrebbe contribuire a fare chiarezza sulle cause della morte dei coniugi, trovati senza vita insieme a uno dei loro tre pastori tedeschi nella casa di Santa Fe dove vivevano. Proseguono le indagini delle autorità, che avevano affermato che i decessi fossero "di natura abbastanza sospetta da richiedere ricerche approfondite".

Il rapporto della polizia su Betsy Arakawa : "Gonfiore al viso e mummificazione"

Stando a quanto si legge sul sito americano, il corpo di Betsy Arakawa presentava "evidenti segni di morte, decomposizione del corpo, gonfiore al viso e mummificazione in entrambe le mani e i piedi". Secondo la ricostruzione della polizia, la donna è stata ritrovata sul pavimento di un bagno situato vicino all'ingresso dell'abitazione. Accanto alla testa della 64enne è stata rinvenuta una stufetta nera, che si ritiene potesse trovarsi lì nel caso la donna si fosse accasciata terra. Il cane della coppia, invece, è stato trovato all'interno dell'armadio del bagno. Il corpo del premio Oscar era situato all'interno di un ripostiglio. "Sembra sia caduto all'improvviso" si legge nella relazione degli agenti. Le autorità hanno fatto sapere che la porta della casa era socchiusa, ma non presentava segni evidenti di effrazione.

L'ipotesi della figlia di Gene Hackman: "Avvelenamento da monossido"

Elizabeth Hackman, una dei tre figli dell'attore, ha avanzato l'ipotesi che il decesso della coppia possa essere stato causato da avvelenamento da monossido di carbonio. Il patologo Michael M. Baden ha concluso che i coniugi: "Non hanno sentito alcun dolore. È silenzioso il monossido di carbonio, è indolore, e si sono semplicemente addormentati". Per l'esperto le cause della morte sarebbero riconducibili a un avvelenamento accidentale. A fare chiarezza sarà la perizia del medico legale.