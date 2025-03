video suggerito

La richiesta della figlia di Gene Hackman, cosa emerge dal video della polizia: "Seppellite il cane con Betsy" Emergono nuovi dettagli sulla morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, trovati senza vita nella loro casa lo scorso 28 febbraio. TMZ ha ottenuto il video della bodycam indossata dalla polizia. in cui si sente la richiesta dalla figlie Eizabeth: "Cremate il cane e seppellitelo con Betsy Arakawa".

A cura di Elisabetta Murina

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa. La coppia è stata trovata senza vita nella sua casa di Santa Fe, in New Mexico, lo scorso 28 febbraio. Le prime indagini e ricostruzioni hanno accertato le cause del decesso e fatto luce sulle tempistiche. Ora TMZ, che ottenuto il video della bodycam indossata dalla polizia al momento del ritrovamento, ha aggiunto ulteriori elementi. Tra questi una richiesta fatta dalla figlia del regista, Elizabeth Hackman.

Cosa è emerso dalla bodycam della polizia: la richiesta di Elizabeth Hackman

TMZ ha ottenuto il video della telecamere indossata dalla polizia che ha trovato Hackman e la moglie Betsy Arakawa. Stando al video, la figlia del regista, Elizabeth, ha chiesto di poter cremare il cane al rifugio per animali della contea e seppellire i resti insieme a quelli di Betsy Arakawa. La donna, inoltre, ha avanzato la richiesta di poter tenere il collare dell'animale. Il cane, Zinna, è stato trovato senza vita insieme alla coppia lo scorso 28 febbraio e sembrava fosse riposto in una cassa nel bagno. Lo sceriffo aveva fatto sapere che probabilmente si trovava lì in seguito a un'operazione, così da non farlo incorrere in pericoli e lasciarlo riposare. In un secondo momento è emerso che il cane sarebbe morto di disidratazione e fame.

Le cause della morte di Gene Hackam e Betsy Harakawa

Gene Hackman e la moglie sono stati trovati morti il 27 febbraio nella loro abitazione di Santa Fe. Dopo le ricostruzioni, le autorità hanno accertato che il decesso dell'attore è avvenuto il 18 febbraio in seguito a una malattia cardiaca, aggravata dall'Alzheimer. Betsy Arakawa, invece, era morta una settimana prima, l'11 febbraio, a causa della sindrome polmonare da hantavirus, che viene trasmessa dagli escrementi dei topi. Accertate le casue della morte, si è fatta strada il nodo del testamento: secondo TMZ, i tre figli dell'attore avuti dall’ex moglie Faye Maltese, Christopher (65 anni), Elizabeth (62) e Leslie (58) , non risultano tra gli eredi. Hackman aveva nominato Arakawa unica beneficiaria dei suoi beni già nel 1995, con l’ultima revisione del documento risalente al 2005.