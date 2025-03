Gene Hackman e Betsy Arakawa morti per cause naturali: “Lei aveva un virus, lui problemi cardiaci e Alzheimer”

video suggerito

Betsy Arakawa è morta per un virus, mentre Gene Hackman per una malattia cardiaca. La notizia è arrivata nel corso della conferenza stampa di venerdì 7 marzo dal medico legale Heather Jarrell I coniugi sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazioni lo scorso 26 febbraio, gli investigatori avevano già escluso che la causa fosse legata una fuga di gas. Secondo le ultime informazioni, il premio Oscar "mostra gravi segni del morbo di Alzheimer".

Le cause della morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa

Nel corso della conferenza stampa di venerdì 7 marzo, il medico legale a capo dell'ufficio di ricerca medica del New Mexico ha fatto chiarezza sulla morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa. Stando a quanto dichiarato da Heather Jarrell, il decesso di Gene Hackman è stato causato da problemi cardiaci, mentre quello di sua moglie per la sindrome polmonare da Hantavirus (malattia respiratoria rara ma grave, causata da un genere di virus trasmesso dai roditori).

"Gene Hackman mostrava gravi segni del morbo di Alzheimer"

Secondo la dottoressa Heather Jarrell, a capo dell'ufficio dell'investigatore medico del New Mexico, ci sono alcuni indizi che fanno ipotizzare che Gene Hackman "non si fosse reso conto" della morte della moglie, avvenuta giorni prima rispetto a quella dell'attore. E ancora: "Hackman ha mostrato prove di una forma avanzata di Alzheimer". Secondo il capo investigatore medico:

Non so quale fosse la sua normale capacità di funzionamento quotidiano. Era in pessime condizioni di salute. Soffriva di una grave malattia cardiaca e penso che alla fine sia stato questo a causare la sua morte.

Hackman non era disidratato, ma non è stato trovato cibo nel suo stomaco: "Il che significa che non aveva mangiato di recente".

Le ultime ore di Betsy Arakawa

Adan Mendoza, sceriffo di Santa Fe, ha ricostruito gli ultimi spostamenti di Betsy Arakawa. Della donna non si avevano notizie dall'11 febbraio, due giorni prima aveva riportato a casa uno dei loro cani che aveva subito un piccolo intervento. Il medico legale ha chiarito che i sintomi dell'hantavirus spaziano da febbre e dolori muscolari simili a quelli dell'influenza, sino a condizioni più gravi. Senza terapia, infatti, la malattia può progredire con la formazione di fluido dentro e attorno ai polmoni, portando alla morte nel giro di 24 o 36 ore.