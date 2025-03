Il cane di Gene Hackman e Betsy Arakawa sarebbe morto di disidratazione e fame: ultime notizie e nodo del testamento

video suggerito

Il cane trovato insieme all'attore Gene Hackman e a sua moglie Betsy Arakawa nella loro casa di Santa Fe sarebbe morto di disidratazione e fame. Non emergono prove di malattie infettive, traumi o avvelenamenti: "Lo stomaco del cane era per lo più vuoto, fatta eccezione per piccole quantità di peli e bile". Intanto il nodo del testamento, che escluderebbe i tre figli dell'attore, torna a prendere la scena.

Il cane trovato insieme all'attore Gene Hackman e a sua moglie Betsy Arakawa nella loro casa di Santa Fe sarebbe morto di disidratazione e fame. Sono state probabilmente stabilite le cause del decesso dell'animale, unico trovato morto tra i tre risiedenti nella proprietà del divo di Hollywood.

Si escludono malattie infettive, traumi o avvelenamenti

Il rapporto medico del laboratorio veterinario statale ha mostrato che non c'erano prove di malattie infettive, traumi o avvelenamenti. Il pastore australiano Kelpie di nome Zinna è stato trovato in una cassa in un ripostiglio del bagno vicino al corpo di Betsy Arakawa, mentre altri due sono sopravvissuti. Le autorità hanno confermato la scorsa settimana che Hackman è morto di complicazioni cardiache, peggiorate anche del morbo di Alzheimer, circa una settimana dopo che la sindrome polmonare da hantavirus, una rara malattia trasmessa dai roditori, ha portato al decesso sua moglie.

Il laboratorio veterinario del Dipartimento di Stato descrive una mummificazione parziale del cane Zinna e ha osservato che, nonostante la grave decomposizione avrebbe potuto compromettere gli organi, sono riusciti a rilevare l'assenza di prove di malattie infettive, traumi o avvelenamenti che avrebbero potuto causargli la morte. Il rapporto ha osservato che lo stomaco del cane era per lo più vuoto, fatta eccezione per piccole quantità di peli e bile. Come il cane, i corpi di Hackaman e Arakawa si stavano decomponendo e in parte mummificando, una conseguenza della tipologia di corporatura e del clima particolarmente secco di Santa Fe.

Proseguono le indagini: il nodo del testamento senza i figli

Sebbene entrambe le morti siano state dichiarate di origine naturale, l'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe sta concludendo le indagini ricostruendo gli ultimi giorni in relazione a qualsiasi informazione ricavata dai cellulari raccolti in casa e dagli ultimi contatti effettuati. "Il caso è considerato aperto finché non avremo le informazioni per stabilire la cronologia completa degli ultimi contatti", ha detto Denise Womack Avila, portavoce dello sceriffo.

Di recente, hanno preso il sopravvento sulle condizioni che li avrebbero condotti alla morte, i dettagli del testamento di Gene Hackman. Secondo il Daily Mail, Hackman ha lasciato la sua fortuna da 80 milioni di dollari ad Arakawa. Anche secondo il sito Tmz, i tre figli che la star ha avuto dalla ex moglie Faye Maltese – Christopher, 65 anni, Elizabeth, 62 anni, e Leslie, 58 anni – non sono nominati nel testamento. L'attore aveva nominato Arakawa unica beneficiaria dei suoi beni nel 1995. L'ultimo aggiornamento del documento sarebbe datato al 2005. Allo stesso modo, nelle sue ultime volontà, Arakawa lasciava i suoi beni a Hackman, ma specificava che se lei e il marito fossero morti a distanza di 90 giorni l'uno dall'altro, i suoi beni sarebbero stati destinati a un fondo fiduciario e distribuiti in beneficenza dopo aver saldato eventuali debiti medici in sospeso.