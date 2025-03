video suggerito

Come sono morti Gene Hackman e Betsy Arakawa, risolto anche il giallo del cane nella cassa Le ultime notizie sulla morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa. Sempre più chiara la dinamica della morte dei coniugi e del cane Zinna.

A cura di Daniela Seclì

I primi risultati dell'autopsia hanno evidenziato che Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono morti per cause naturali. I coniugi sarebbero deceduti per motivi diversi e a distanza di giorni l'uno dall'altro. Intanto, si sta cercando di fare chiarezza sul decesso di uno dei cani della coppia, Zinna. Sono emersi nuovi elementi al riguardo. Le indagini sono ancora in corso per definire la dinamica della tragedia con precisione. Ma andiamo con ordine.

Betsy Arakawa morta prima del marito a causa di un'infezione da hantavirus

La dottoressa Heather Jarrell, medico legale che si sta occupando del caso, ha fatto sapere che Betsy Arakawa aveva sviluppato un'infezione da hantavirus, una malattia rara che si trasmette attraverso il contatto con roditori infetti. La sindrome può compromettere il funzionamento dei polmoni. Le pillole trovate vicino al corpo di Arakawa sono farmaci per la tiroide che le erano stati prescritti e che non hanno a che fare con le cause della morte. L'ultima volta che Betsy Arakawa è stata vista viva era l'11 febbraio. Lo sceriffo Adan Mendoza ha fatto sapere che quel giorno ha inviato una mail alla sua fisioterapista, poi si è recata a Santa Fe per fare delle commissioni. Da allora non è più stata vista, né ha più usato il suo smartphone. Insomma, non è stata registrata alcuna comunicazione o azione dopo l'11 febbraio. Si ritiene, dunque, che Betsy Arakawa sia morta prima del marito.

Come è morto Gene Hackman

Il medico legale ritiene che Gene Hackman sia morto qualche giorno dopo la moglie. Il 18 febbraio, il suo pacemaker ha registrato l'ultimo battito del cuore. Gene Hackman era gravemente malato, con problemi di salute che interessavano non solo il cuore, ma soffriva anche di una forma avanzata di Alzheimer, malattia che ha contribuito significativamente al decesso: "È probabile che non fosse consapevole della morte della moglie".

Come è morto il cane Zinna, continuano le indagini

Nella casa dei coniugi Gene Hackman e Betsy Arakawa, è stato ritrovato senza vita anche il cane Zinna. Sembra che fosse riposto in una cassa nel bagno. Sono emersi nuovi elementi al riguardo. Lo sceriffo ha fatto sapere che il cane aveva subito un'operazione il 9 febbraio e ciò "potrebbe spiegare perché si trovava in una cassa". Probabilmente era stato riposto lì per non farlo incorrere in pericoli e lasciarlo riposare. Quando è stato chiesto se il cane possa essere morto di fame, lo sceriffo ha detto di non escludere questa possibilità. Si attendono i risultati degli esami fatti sul corpo di Zinna.