Gene Hackman morto, la famiglia non vuole che le foto delle indagini siano diffuse: "Potenzialmente scioccanti" Una rappresentante della famiglia di Gene Hackman ha chiesto al tribunale di Santa Fe che foto e video relativi alle indagini sulla sua morte e quella della moglie Betsy Arakawa non vengano diffuse.

Impedire la diffusione di foto e video relativi alla scomparsa dell'attore Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa. È quanto sta cercando di fare la famiglia dei coniugi, trovati morti nella loro abitazione nel New Mexico il 26 febbraio scorso. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, gli eredi della coppia starebbero anche provando a bloccare la divulgazione dei risultati delle autopsie e dei documenti relativi alle indagini. Julia Peters, rappresentante degli eredi di Hackman e Arakawa, si è appellata al diritto alla privacy della famiglia, sottolineando anche la "natura potenzialmente scioccante" di tali prove.

Morte Hackman e Arakaw, la famiglia chiede di non divulgare i documenti dell'indagine

"Hanno vissuto una vita privata per oltre trent'anni a Santa Fe" si legge nella richiesta della rappresentate di Gene Hackman e Betsy Arakawa, sottolineando come i coniugi avessero sempre cercato di rimanere lontano dai riflettori. È per questo che la famiglia desidera che la loro privacy venga rispettata anche dopo la loro scomparsa, negando la divulgazione di foto e video "scioccanti" delle indagini. La legge dello stato del New Mexico protegge le prove sensibili (come autopsie o foto di scene del crimine). Tuttavia, i documenti delle indagini vengono trattati come pubblici. L'obiettivo, infatti, è rendere trasparenti le azioni del governo, in modo che i cittadini possano avere accesso a determinate informazioni, ma con tutele per le immagini più delicate.

Eredità Gene Hackman: i figli esclusi dal patrimonio da 80mila euro

Nonostante il giallo iniziale, le indagini hanno scoperto le cause delle morte dei coniugi: Betsy Arakawa per la sindrome polmonare da Hantavirus, mentre Gene Hackman per una malattia cardiaca. Al momento, però, resta da scoprire a chi spetta l'eredità della coppia, un patrimonio da circa 80 milioni di dollari. Stando alle volontà dell'attore, infatti, l'intera somma sarebbe andata a sua moglie, escludendo i tre figli (nati dal primo matrimonio con Faye Maltese) Christopher Allen, Leslie Anne ed Elizabeth Jean. A chi spetta ora quel denaro? Non si esclude che i figli del premio Oscar possano contestare il testamento, avviando ad una lunga battaglia legale.