Gene Hackman e il patrimonio da 80 milioni di dollari: figli esclusi dal testamento, si rischia una battaglia legale Dopo aver risolto il mistero della morte di Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa, adesso il nodo resta attorno alla divisione del patrimonio dell'attore, che ammonterebbe a circa 80 milioni di dollari. Il testamento solleva diversi interrogativi: l'intera eredità era stata destinata alla moglie, escludendo i tre figli. Ecco cosa succede adesso.

A cura di Sara Leombruno

Dopo aver risolto il mistero della morte di Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa, adesso il nodo resta attorno alla divisione del patrimonio dell'attore, che ammonterebbe a circa 80 milioni di dollari. Il testamento da lui lasciato solleva diversi interrogativi: l’intera eredità era stata destinata alla moglie, escludendo i tre figli avuti dal primo matrimonio con Faye Maltese, Christopher Allen, Leslie Anne ed Elizabeth Jean. Il fatto che anche lei sia morta, però, adesso apre a nuovi scenari.

Il patrimonio da 80 milioni di dollari

Il DailyMail.com si è rivolto a un esperto legale per capire gli scenari della divisione del patrimonio dell'attore, vista la morte della moglie Arakawa che era stata designata come erede: "Se Gene fosse morto prima e Betsy fosse sopravvissuta, sarebbe stata la terza guerra mondiale. Probabilmente i suoi figli sarebbero impazziti", ha detto l'avvocato. Il testamento di Betsy, invece, prevede che i suoi beni vengano devoluti a un fondo fiduciario destinato a organizzazioni benefiche e alla copertura di debiti medici. Il problema, però, riguarda l'evoluzione dei trust istituiti da Hackman: inizialmente era stato istituito il "GeBe Revocable Trust", di cui Betsy era stata nominata fiduciaria successore. A seguire, però, era stato istituito un nuovo trust, chiamato "Avalon Trust". Se le modifiche avessero escluso i figli di Hackman come beneficiari, gli stessi potrebbero contestare la validità delle decisioni, visto che l'attore soffriva di Alzheimer e potrebbe aver firmato documenti non essendo lucido.

I possibili scenari

Il figlio di Hackman, Chris, ha già assunto un avvocato specializzato in trust e successioni, cosa che potrebbe presagire un'azione legale imminente. "Il fatto che Chris abbia un avvocato di alto livello mi fa capire che qualcosa sta succedendo. Non so perché le figlie non siano rappresentate, ma questo mi fa sospettare che ci siano guai in arrivo", ha dichiarato una fonte del Daily Mail. Ancora non è certo se i figli di Hackman decideranno o meno di contestare il testamento ma, nel caso in cui decidessero di farlo, la battaglia legale potrebbe durare anni. Secondo la legge del New Mexico, infatti, i familiari hanno fino a tre anni per presentare una richiesta di successione.