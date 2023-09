Sienna Miller conferma la gravidanza: a Londra sfila con il pancione in vista L’attrice americana ha svelato di essere in dolce attesa sfilando sul red carpet con un crop top che non lasciava spazio a fraintendimenti.

A cura di Annachiara Gaggino

Sienna Miller in Schiaparelli

Sienna Miller conferma le voci sulla gravidanza e sfila sul red carpet con il pancione. L'attrice si è presentata all'evento Vogue World 2023 mettendo bene in mostra la pancia scoperta, non lasciando spazio a fraintendimenti sul suo stato interessante.

La seconda gravidanza di Sienna Miller

La 41enne ha già una figlia Marlowe, di 11 anni (e che a febbraio è stata avvistata in prima fila alla sfilata di Proenza Schouler, accando ad Anna Wintour), avuta dall'attore britannico Tom Sturridge, con cui Miller ha avuto una relazione dal 2010 al 2015; il secondogenito in arrivo sarebbe del nuovo compagno, il modello 26enne Oli Green. Le voci sulla gravidanza, ormai già in stato avanzato, avevano iniziato a circolare durante l'estate, dopo essere stata vista e fotografata in costume da bagno.

Sienna Miller in Schiaparelli

Sienna Miller e il look rivelazione

L'attrice americana ha deciso di dare l'annuncio in grande stile, mostrandosi con il pancione nudo sul tappeto rosso. Il look total white scelto è firmato Schiaparelli della collezione Fall/Winter Couture 2023. Un look premaman decisamente particolare, composto da un crop top a camicia, con maniche lunghe, colletto e un intreccio sul seno in tessuto froissè.

Sienna Miller in Schiaparelli

Stessa texture anche per la gonna longuette, ampia e vaporosa posta a contrasto con le calze semitrasparenti nere, decorate da una riga sul retro, mentre per le scarpe ha scelto delle décolleté nere e in plastica trasparente con un vertiginoso tacco a stiletto. Daniel Roseberry, direttore creativo della Maison, parlando di come una donna dovrebbe vestirsi in gravidanza e riferendosi al look dell'attrice americana, ha dichiarato a Vogue: