Sienna Miller è incinta: aspetta il primo figlio dal nuovo compagno Oli Green Sienna Miller diventerà presto mamma per la seconda volta: dopo Marlowe, nata dalla precedente relazione con Tom Sturridge, darà il benvenuto a un nuovo bebé, il primo figlio dal compagno Oli Green, attore 26enne con il quale ha intrapreso una relazione oltre un anno fa. Le foto di People.com.

A cura di Gaia Martino

Il tabloid People.com rivela in esclusiva che Sienna Miller, attrice, modella e stilista stunitense, è incinta. Con alcune foto che la ritraggono al mare, la testata americana conferma la nuova gravidanza dell'attrice di American Woman, 41 anni, già madre di Marlowe, nata dalla precedente relazione con Tom Sturridge. Il papà del bebé che porta in grembo è il compagno 26enne Oli Green.

La gravidanza di Sienna Miller

Sienna Miller si sta godendo le vacanze estive a Ibiza e davanti ai paparazzi di People non ha nascosto la pancia che conferma la gravidanza. Si legge sul tabloid statunitense che il papà del secondo figlio dell'attrice è Oli Green, 26 anni, con il quale vive una storia d'amore dal febbraio 2022, data nella quale hanno fatto la loro prima uscita pubblica.

A ElleUk lo scorso anno l'attrice aveva raccontato di aver congelato gli ovociti all'età di 30 anni: aveva sentito il desiderio di dare al mondo altri figli quando avrebbe avuto l'opportunità e così è stato. "Adoro essere madre, è la cosa che mi riesce meglio", le parole.

Chi è Oli Green, il fidanzato di Sienna Miller

Oli Green, 26 anni, è il fidanzato di Sienna Miller, futuro padre del bebé che l'attrice porta in grembo. Furono paparazzati insieme ad inizio 2022 mentre lasciavano i BAFTA Film Awards 2022 alla Royal Albert Hall di Londra, solo a fine marzo però decisero di annunciare la loro relazione presentandosi sul red carpet come coppia. Oli Green lavora come attore: il suo volto è celebre per aver partecipato a Lift (2024), A Good Person (2023) e The Mosquito Coast (2021). Oltre alla recitazione, il giovane è anche un affermato modello: ha lavorato con grandi marchi del settore e con nomi celebri come Cara Delevingne e Suki Waterhouse . Nel 2017, è stato presentato come il volto della campagna "I Am" di Gap.