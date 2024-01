Sienna Miller, prime foto da neomamma: passeggiata con la bambina in un marsupio da quasi 4mila euro L’attrice è stata vista per le strade di Londra assieme al compagno Oli Green. Dagli scatti salata all’occhio un particolare lussuoso: un marsupio con un prezzo da capogiro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Sienna Miller

Sienna Miller è diventata mamma per la seconda volta e la bambina già può vantare accessori di lusso. L'attrice è stata immortalata dal Daily Mail con la neonata in braccio mentre passeggia assieme al compagno Oli Green per le strade di Londra. Un particolare non è passato inosservato agli occhi dei più attenti: per portare in giro la piccola, Miller ha scelto un marsupio decisamente costoso che ha scatenato qualche polemica da parte dei fan.

Quanto costa il marsupio di Sienna Miller

L'attrice non ha badato a spese per la nuova arrivata, che appena nata già una piccola fashionista e viaggia in un marsupio dal valore di 3771 euro. L'accessorio è del marchio Artipoppe è realizzato in cotone, lana di vicugna, un camelide andino che offre uno dei tessuti più pregiati al mondo, e pregiata seta di gelso. Il marsupio Zeitgeist è un modello iconico del marchio, confortevole e dal design minimalista.

Il look di Sienna Miller per la sua prima uscita da mamma

L'accessorio era perfetto nell'outfit scelto dalla quarantaduenne. Miller era elegante e raffinata durante la passeggiata in compagnia del compagno ventisettenne, il marsupio color cammello era abbinato a un paio di jeans oversize e un paio di mocassini neri. A completare il look confortevole ma molto chic un lungo cappotto verdone. Struccata e con i capelli sciolti, l'attrice è apparsa impeccabile agli obiettivi dei fotografi.

La seconda gravidanza di Sienna Miller

La gravidanza era stata rivelata ad agosto in seguito ad alcune foto scattate a Ibiza durante l'estate, per poi essere confermata ufficialmente sul red carpet, dove a settembre ha sfilato in Schiaparelli mettendo bene in mostra la pancia. Il sesso era stato svelato dalla stessa attrice in un'intervista da Vogue per il numero di dicembre. Per l'occasione Miller ha raccontato che non era nei piani un secondo figlio, ma la sua primogenita undicenne Marlowe, avuta con l'ex Tom Sturridge e che già siede in prima fila alle sfilate, è "felicissima di avere finalmente una sorellina".