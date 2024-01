Sienna Miller mamma per la seconda volta, è nata la figlia con il fidanzato Oli Green Sienna Miller è diventata mamma per la seconda volta, la prima con il fidanzato Oli Green. A rivelarlo alcune foto, che ritraggono i due neo genitori per le strade di Londra insieme alla bambina. Per l’attrice, 42 anni, si tratta della seconda figlia dopo Marlowe, avuta 11 anni fa con l’ex Tom Sturridge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Sienna Miller è diventata mamma. Stando a quanto riporta il Daily Mail, la modella e attrice, 42 anni, ha partorito la seconda figlia, la prima con il fidanzato Oli Green. Era già mamma di Marlowe, 11 anni, avuta dalla precedente relazione con l'attore Tom Sturridge. Il sito inglese ha avvistato i neo genitori durante una delle prime uscite con la piccola per le strade di Londra.

Sienna Miller e Oli Green genitori di una bambina

Sono stati alcuni scatti pubblicati dal Daily Mail a rivelare che Sienna Miller è diventata mamma bis. L'attrice infatti è stata avvistata mentre passeggiava per le strade di Londra tenendo stretta al petto la figlia avuta con il fidanzato Oli Green, 26 anni, al suo fianco. Per il momento i diretti interessati non hanno ancora annunciato la lieta notizia sui social, forse in attesa del momento giusto o magari decisi a mantenere la privacy sulla loro vita privata. La gravidanza dell'attrice 42enne era stata rivelata da alcune foto durante una vacanza a Ibiza la scorsa estate, mentre il sesso era stato svelato della diretta interessata, intervistata da Vogue per il numero di dicembre. Sempre al magazine, la neo mamma aveva raccontato che la gravidanza non era pianificata e che la sua primogenita Marlowe, avuta con l'ex Tom Sturridge, è "felicissima di avere finalmente una sorellina".

L'amore tra Sienna Miller e il fidanzato Oli Green

Oli Green e Sienna Miller sono sempre stati piuttosto riservati riguardo la loro relazione. La prima volta in cui furono avvistati insieme risale all' inizio 2022, quando furono fotografati all'uscita dalla Royal Alber Hall a Londra, dove si erano appena tenuti i BAFTA Film Award 2022. A fine marzo fecero poi il grande passo, affermandosi ufficialmente come coppia: si presentarono insieme sul red carpet. Green ha 26 anni, 15 in meno di Miller, e lavora come attore e modello. Ha partecipato A Good Person (2023) e The Mosquito Coast (2021) e lavorato con nomi come Cara Delevingne e Suki Waterhouse . Nel 2017, è stato presentato come il volto della campagna "I Am" di Gap.