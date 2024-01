Sophie Codegoni: “Non esco sempre con mia figlia Celine Blue, essere mamma non significa annullarsi” Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Sophie Codegoni ha spiegato cosa significa per lei essere mamma: “Secondo me è giusto prendersi i propri spazi, non bisogna annullarsi, i figli sono un valore aggiunto”. Lo scorso maggio è nata la sua prima figlia, la piccola Celine Blue, avuta con l’ex Alessandro Basciano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sophie Codegoni è diventata mamma di Celine Blue lo scorso maggio. Dopo la rottura con il compagno Alessandro Basciano, padre della piccola, l'influencer e showgirl si sta dedicando alla figlia, senza rinunciare agli impegni della quotidianità. E, nonostante la giovane età, ha le idee chiare riguardo all'essere mamma.

"Quando si è mamme non bisogna annullarsi"

Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Sophie Codegoni ha parlato di cosa significa per lei essere mamma. Anche se spesso quando esce con le amiche porta con sé la piccola Celine Blue, l'influencer crede che sia giusto prendersi i propri spazi e momenti di svago, senza annullarsi completamente in funzione dei figli: "Secondo me è giusto prendersi i propri spazi, le proprie serate libere, dei momenti di svago dove non hai responsabilità, dove stai tranquilla. Io Celine potrei portarla ovunque ma mi capita anche di non portarla. Non bisogna annullarsi, secondo me i figli sono un valore aggiunto". Per questo motivo Codegoni ride quando legge alcuni commenti, come "Vergognati, che mamma sei?", perché crede che "quando si diventa mamme non si è solo mamme" e "non ci si annulla completamente".

Sophie Codegoni mamma single

Dopo la rottura con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni sta crescendo la piccola Celine con l'aiuto della madre Valeria. La fine della storia con il padre di sua figlia è stata a lungo chiacchierata, sui socail e in tv, dove entrambi sono stati ospiti di Verissimo per raccontare la loro verità. L'influencer ha confessato di essere stata tradita e lasciata sola nel momento del parto: “Quando ero a 7 cm dal parto è andato a dormire, mi ha detto ‘Ti mando tua madre’”. Lui ha replicato spiegando di non aver mai fatto del male alla compagna, chiedendole scusa e sperando ci sia una strada per tornare a essere di nuovo una coppia.