Ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? I due avvistati insieme in un locale Ritorno di fiamma in corso tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Secondo numerosi fan, i due sarebbero stati avvistati insieme all'interno di un locale. Nessuno dei due ha ancora smentito la notizia.

A cura di Stefania Rocco

Potrebbe esserci un ritorno di fiamma in corso tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. A lanciare l’indiscrezione sono i fan della coppia che hanno inviato le proprie segnalazioni all’esperta di gossip Deianira Marzano. Gli ex “Basciagoni”, genitori di Celine Blue, sarebbero stati avvistati insieme in un locale a Milano, tradizionalmente frequentato da Alessandro. Non solo: la ex protagonista del Grande Fratello Vip avrebbe recentemente ripreso a indossare alcuni degli abiti ricevuti in regalo dal suo ex all’epoca in cui stavano ancora insieme.

Il silenzio di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Nonostante la guerra che i due si sono fatti per mesi sia a mezzo social che in tv, Alessandro e Sophie non hanno smentito la notizia del loro riavvicinamento. Probabilmente consapevoli delle indiscrezioni che stanno circolando in queste ore sul loro conto, i due hanno preferito non intervenire. Non hanno commentato il presunto riavvicinamento in corso, nemmeno per smentire la notizia di un ritorno di fiamma. Un atteggiamento che appare singolare, anche alla luce delle terribili accuse che i due si sono pubblicamente lanciati per mesi.

Sophie Codegoni ha accusato Alessandro Basciano di averla picchiata

Sono diverse le accuse che, all’epoca della loro rottura, Sophie ha lanciato all’ex compagno. In particolare, durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo, Codegoni accusò la ex compagna di averla picchiata: “Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché mi ha accompagnato un suo amico a piastrarmi i capelli, dicendomi che non dovevo andare in camera con un altro uomo che per lui era un fratello”. Sempre in quell’occasione, la ex tronista di Uomini e Donne aveva assicurato che non sarebbe mai tornata sui suoi passi: “Non voglio più stare con lui, ho sopportato abbastanza, troppe cose. Quando dice che sono concentrata su me stessa, è vero, perché troppo tempo sono stata concentrata solo su di lui”.