Soleil Sorge pizzica Sophie Codegoni sulla frangia: botta e risposta social tra le due ex del GF Vip Soleil Sorge e Sophie Codegoni tornano a pizzicarsi sui social. Tutto è nato da Soleil Sorge che ha fatto ironia sulla parrucca con la frangetta indossata dalla sua ex inquilina al GF Vip scrivendo: “C’è chi la mette finta e chi ha il coraggio di tagliarla”. Lei, recentemente, ha cambiato look tagliando la frangia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano a pizzicarsi Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ex concorrenti del Grande Fratello Vip che nella casa di Cinecittà, nella stagione 2021/2022, hanno avuto un rapporto di amore-odio, poi sfumato. Dopo il caso costumi, ad avvicinarle stavolta una semplice ‘frangetta‘. L'italo americana ha cambiato look e nelle ultime ore la Codegoni ha condiviso tra le stories un'immagine di sé con una parrucca con una frangetta. "C'è chi mette la frangia finta e chi ha il coraggio di tagliarla" ha scritto la Sorge tra le stories.

La provocazione social di Soleil Sorge

"Perché le persone si dividono in due: quelle che mettono la frangia fissa e quelle che hanno il coraggio di tagliarla". Con queste parole Soleil Sorge ha lanciato una stoccata a Sophie Codegoni, sua ex compagna di avventura al GF VIP che già in passato aveva preso di mira accusandola di averle copiato i costumi da lei realizzati. Stavolta farebbe ironia sul suo cambio look, simile a quello repentino della Codegoni. Quest'ultima avrebbe replicato aggiungendo tra le story tre faccine che sbadigliano a corredo di un video di lei mentre sbuffa.

I rapporti tesi tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge

Dopo il percorso insieme al Grande Fratello Vip, segnato da alti e bassi, Sophie Codegoni e Soleil Sorge si raccontarono in un'intervista di coppia a Verissimo. Sembrava fosse nata un'amicizia tra le due protagoniste del reality di Signorini nella stagione 2021/2022, ma così non fu. Un anno dopo l'avventura a Cinecittà l'italo americana accusò la sua ex inquilina di "averle fotocopiato la personalità" e di averle copiato i costumi da lei realizzati. Seguì un battibecco social fatto di risposte dure e frecciatine e, stando agli ultimi fatti, le tensioni non si sarebbero alleviate. Tra le due influencer ci sarebbe ancora dell'astio ma nessuna delle due ha mai chiarito i motivi del loro distacco.