Soleil lancia frecciatine, Sophie Codegoni su un nuovo progetto: “Copia delle mie idee” “Ricordate sempre, siete nati originali, non morite come copie”, spiega Soleil Sorge sui social. Al pubblico di Twitter non sfugge che le frecciatine piccate dell’influencer sembrano essere indirizzate a Sophie Codegoni, che in contemporanea lancia la sua linea di costumi.

A cura di Giulia Turco

Nelle ultime ore su Instagram sembra che stia prendendo vita un interessante catfight. La protagonista è Soleil Sorge, che ha pubblicato una serie di stories nelle quali si sfoga con i suoi follower per via di qualcuno che avrebbe copiato un progetto. In contemporanea Sophie Codegoni lancia la sua linea di costumi in vista dell'estate e al popolo di Twitter non è affatto sfuggita la coincidenza.

Lo sfogo di Soleil Sorge sui social

“Ricordate sempre, siete nati originali, non morite come copie. Originalità, in una società piena di tendenze e mode sembra così difficile da avere e individuare. Io personalmente cerco di averla in ogni mio gesto", spiega l'influencer lanciando frecciatine ad un destinatario implicito. "Però essere copiati ci dà la sicurezza che qualcosa di bello e giusto lo stiamo facendo. Alla fine anche senza quella gratitudine quelle persone ci stanno pensando e ci amano comunque quindi tanto di guadagnato", continua.

Perché vedo manichini ovunque? Personalità inventate, parole citate, cose fasulle. Perché aprendo un altro sito voi dovreste ritrovare una copia delle mie idee, parole e stessa identica grafica? Tutto questo su un altro progetto di un’altra personalità diversa dalla mia. Artisti disperati di consensi che dovrebbero esprimere la loro arte personale. Siate unici, ispirate, amate e migliorate voi stessi.

Sophie Codegoni pensa solo alla sua futura vita da mamma

Nel frattempo da parte di Sophie Codegoni nessun commento. D'altronde, replicare alle frecciatine sarebbe come sentirsi tirati in causa. Per il momento i Basciagoni (così i fan hanno soprannominato la ship formata da Sophie e Alessandro Basciano) si godono a pieno tutti i preparativi alla loro nuova vita da futuri genitori di Celine. Non mancano gli scatti con il pancione da parte di Sophie, il cui entusiasmo è sempre di più alle stelle.