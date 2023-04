Gerard Piqué: “I fan della mia ex compagna non hanno una vita”, la replica di Shakira Gerard Piquè lancia una frecciatina alla ex compagna Shakira, criticandone i fan: “Lei è latinoamericana e i suoi fan non hanno una vita, stanno lì con il telefono in mano”. Replica la popstar: “Orgogliosa di essere latinoamericana”.

A cura di Stefania Rocco

Scontro a distanza tra Gerard Piquè e Shakira. L’uscita della canzone “Music Session 53” ha ormai reso noti i dissapori tra i due e le accuse della popstar, che sostiene il suo ex l’abbia tradita con Clara Chia Marti, al sua attuale compagna. Quel brano ha acceso un faro sulla vita dell’ex difensore del Barcellona, divento uno degli uomini più criticati del momento a causa del presunto tradimento. Piquè non è rimasto a guardare e, dopo avere preso in giro la ex (e i suoi riferimenti al Rolex e alla Ferrari scambiati rispettivamente per un Casio e una Twingo), ha sferrato un attacco frontale ai suoi fan.

Le parole di Piquè sui fan latinoamericani di Shakira

“Sì, sì, tutto molto bello, le bordate che si tirano, tutto il mondo che ti applaude, che ti dice che sei la numero uno etc. Però nessuno pensa all’altra persona, a quella che riceve tanto disprezzo, alla sua salute mentale. Dove dobbiamo arrivare? Al punto che qualcuno si suicidi per poi dire ‘Ah, abbiamo esagerato’? Sono molto deluso di come va il mondo”, si è lamentato Piquè per poi aggiungere: “La mia ex è latinoamericana… tu non sai quello che ho subito sui social network. Minacce di morte, cose incredibili, assurde. Di gente che è fan della mia ex compagna, a loro non importa nulla. Quelli non hanno una vita, stanno lì con il telefono in mano. E che importanza posso dar loro? Zero. Non conoscono nulla della vita, sono come dei robot. Li tratto come se fossero degli automi”.

La replica di Shakira: “Orgogliosa di essere latinoamericana”

Shakira non è entrata nel merito delle minacce che il suo ex sostiene di avere ricevuto e, ben lungi dal difenderlo mentre si prepara a lasciare Barcellona, ha invece rivendicato con orgoglio il fatto di essere latinoamericana. “Sono orgogliosa di essere latinoamericana”, ha scritto l’artista in un tweet indirizzato probabilmente proprio all’ex compagno.