Piqué sulla canzone di Shakira: “Ognuno fa le sue scelte, ma voglio che i miei figli stiano bene” Gerard Piqué parla per la prima volta della canzone dell’ex moglie Shakira il cui testo, seppur senza citarlo, fa riferimento ai tradimenti e alla fine del loro matrimonio. “Ognuno prende le decisioni che ritiene appropriate, voglio solo che i miei figli stiano bene”.

A cura di Gaia Martino

Gerard Piquè fino ad ora non ha mai parlato della revenge song di Shakira dopo il tradimento e la conseguente fine del matrimonio se non attraverso frecciatine e riferimenti indiretti. Lo ha fatto per la prima volta oggi durante il programma radiofonico El mon in onda su RAC1: "L'ho sentita la canzone ovviamente" ha commentato l'ex calciatore. Il suo unico pensiero oggi è rivolto ai figli: "Dobbiamo proteggerli".

Le parole di Piquè sulla revenge song di Shakira

"Ho sentito la canzone. Le persone hanno la responsabilità, specialmente noi che siamo genitori, di cercare di proteggere i nostri figli": Gerard Piquè in onda su RAC1 ha risposto a una domanda riguardante la canzone di Shakira che parla del tradimento e della fine del matrimonio. L'ex calciatore ha aggiunto di non voler giudicare la scelta della sua ex moglie, oggi pensa solo al bene per i suoi figli: "Ognuno prende le decisioni che ritiene appropriate. E non me la sento di parlarne. Voglio solo che i miei figli stiano bene. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con i miei figli e desidero che siano coinvolti in cose che li rendono felici".

La storia d'amore con Clara Chia Marti dopo Shakira

Nonostante la tempesta mediatica che ha scatenato una forte reazione nella modella 23enne, procederebbe a gonfie vele la storia tra Gerard Piqué e Clara Chia, la nuova compagna dell'ex calciatore che viene citata nel testo di Shakira attraverso alcuni paragoni. Sebbene Piqué non ne abbia parlato nel corso dell'ultima intervista radiofonica, su Instagram sono apparsi vicini e sorridenti nell'ultimo post pubblicato. Lo scorso 14 febbraio ha però raccontato per la prima volta della nuova love story lasciando intendere che tra loro c'è una sintonia perfetta: "Io vado nei negozi con lei e lei compra per me, sono la sua marionetta" spiegò scherzando.