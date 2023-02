Piqué parla per la prima volta di Clara, si sente un pupazzo: “Sono il suo burattino” Gerard Piqué per la prima volta si riferisce pubblicamente alla sua nuova compagna Clara Chia, che da mesi ha preso il posto di Shakira al suo fianco.

A cura di Paolo Fiorenza

Un passo per volta. Gerard Piqué sta piano piano rompendo la coltre con cui aveva avvolto la sua nuova compagna Clara Chia Martì dopo la burrascosa separazione con Shakira, arrivata proprio in conseguenza del tradimento perpetrato dall'ex calciatore del Barcellona con la giovane studentessa e hostess catalana. Mentre in questi mesi sgorgavano i veleni, con l'apice raggiunto con la canzone in cui la cantante colombiana ha fatto a pezzi il padre dei suoi due figli e la donna che l'ha sostituita nel suo cuore, Piqué ha ritenuto opportuno proteggere il più possibile Clara, mantenendo la loro relazione lontano dai riflettori.

La prima foto di Piqué con Clara sui social, pubblicata dal calciatore lo scorso 25 gennaio

Soltanto recentemente e dopo parecchi mesi, l'ex nazionale spagnolo ha iniziato a dare conto della sua nuova situazione di coppia in maniera acclarata. Prima ha postato sul proprio profilo Instagram la prima foto assieme alla sua nuova compagna, poi si è fatto fotografare assieme a lei a passeggio a Barcellona mano nella mano, non sfuggendo alla morsa dei paparazzi, infine qualche ora fa ha parlato per la prima volta di Clara, sia pure non nominandola, ma riferendosi a lei come "la mia ragazza".

Piqué a passeggio per Barcellona con Clara

È accaduto quando qualcuno ha notato un cambiamento nel modo di vestire di Piqué rispetto al suo tradizionale stile e gliene ha chiesto conto. Il 36enne ex calciatore partecipa ad uno streaming chiamato "Chup Chup" che è legato alla sua Kings League, il campionato di calcio a sette lanciato l'anno scorso e che sta avendo grande successo in Spagna. Nell'ultimo episodio in cui era presente anche il noto streamer Ibai Llanos, Piqué indossava un look abbinato bianco sporco, interamente abbottonato nella parte superiore.

La cosa è stata notata in studio e Llanos ha chiesto all'ex pilastro del Barcellona se legge le riviste del settore per tenersi aggiornato su ciò che va di moda. Ed è in quel momento che Piqué ha rivelato di avere una stilista personale, ovvero la sua Clara: "No, la verità è che vado con la mia ragazza nel negozio e lei me lo compra, sai? Sono un burattino", ha spiegato con una battuta che peraltro contiene il primo riconoscimento della nuova compagna, in una maniera che lo dipinge teneramente pilotato dalle mani di Clara.

In effetti scorrendo il profilo Instagram di Piqué, sono tantissimi i selfie del passato in cui indossa semplicemente una maglietta quando non è in abbigliamento sportivo da calciatore. Evidentemente Clara pensa che sia necessario anche un cambio di immagine oltre che di partner…