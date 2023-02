Piqué beccato in strada con Clara: accelerano il passo, ma lei si schianta contro un cartellone Gerard Piqué e la sua nuova compagna Clara Chia Martì beccati per la prima volta a passeggio insieme dopo la separazione del calciatore da Shakira: i due si mostrano sorridenti, ma qualcosa va storto…

A cura di Paolo Fiorenza

Gerard Piqué vive la sua storia d'amore con la giovane studentessa Clara Chia Martì ormai alla luce del sole, dopo la separazione con Shakira, sua compagna degli ultimi 12 anni. A dispetto delle voci su un rapporto non così solido – che aveva fatto derubricare a qualcuno la storia con la ragazza catalana come un'avventura di pochi mesi – la nuova coppia va avanti, indifferente anche al veleno spruzzato dalla cantante colombiana nel suo ultimo pezzo in cui fa a pezzi entrambi.

Piqué continua ad ostentare con orgoglio ad un metaforico polso colei che Shakira ha definito in maniera sprezzante come un Casio, intendendo in quel modo un orologio paccottiglia se paragonato al Rolex incarnato da lei. Che sia Casio, Twingo o qualsiasi altro oggetto denigrato dalla sua ex, l'ex calciatore del Barcellona e della nazionale spagnola si tiene ben stretta la sua Clara e lo fa in senso non solo figurato ma realmente abbracciandola in un moto di protezione da tutto e tutti, lei che a differenza sua – abituato ad essere in prima pagina – si è ritrovata travolta da una vicenda di proporzioni immensamente più grandi, col suo nome sparato in tutto il mondo.

Gerard Piqué e la sua nuova compagna Clara Chia Martì: Shakira è il passato

Piqué cinge dunque la sua Clara e lo fa in strada a Barcellona, dove i due – che sono a passeggio – vengono beccati da una troupe che era lì appostata. È accaduto ieri, per la prima volta da quando la loro storia, seguita al tradimento di Shakira da parte di lui, è diventata di dominio pubblico, fino all'ufficializzazione di fine gennaio con la pubblicazione della prima foto assieme sul profilo Instagram di Piqué. Ieri l'ex calciatore e la sua nuova compagna si sono lasciati riprendere mentre camminavano mano nella mano, non mostrando segni di insofferenza ma anzi sforzandosi di sorridere.

Entrambi hanno reagito con una risata alla domanda sull'attacco d'ansia che Clara Chia avrebbe avuto solo pochi giorni fa. "Un attacco d'ansia? Avere un attacco d'ansia è complicato. Per favore, davvero", ha riso Piqué a favore di telecamera. L'ex campione d'Europa e del mondo con la Spagna ha poi negato che Clara compisse gli anni oggi 7 febbraio: "Ma cosa stai dicendo, non è domani. So che domani è il 7, ma penso che ti sbagli", ha scherzato ancora.

I due hanno accelerato il passo per sfuggire alla morsa del giornalista, con Piqué avanti e Clara dietro che provava a nascondere il viso alla telecamera. Ma così facendo, girando un angolo della strada, la giovane è andata a sbattere fragorosamente contro un cartellone pubblicitario, con un rumore metallico davvero impressionante.

Una bella botta che non ha fermato la camminata veloce della coppia e che invece ha generato la reazione ilare di Piqué, che non è riuscito a trattenere le risate per il colpo preso dalla sua compagna, apparentemente uscita senza danni dalla vicenda. Insomma tutto al momento sembra filare liscio nella nuova coppia: la giovane Clara farà bene ad abituarsi rapidamente ad essere trattata come una diva.