Clara Chia è stata ricoverata, gli attacchi d’ansia e lo stress dopo le accuse di Shakira Non è un periodo semplice per la modella di 23 anni, fino a qualche tempo fa sconosciuta, oggi travolta dal gossip di una delle coppie più famose dello spettacolo e dello sport. Una pressione mediatica che l’avrebbe portata a diversi attacchi d’ansia e al ricovero in una clinica privata di Barcellona.

A cura di Giulia Turco

Sono mai complessi per Clara Chìa, la dolce metà di Gerard Piquè additata dal mondo del gossip come la responsabile della rottura del giocatore e Shakira. Da quando poi la cantante ha lanciato il brano Music Session #53, la 23enne ha potuto dire addio alla sua vita da ragazza qualunque.

Gli attacchi di ansia per la pressione mediatica

Tutti i riflettori sono puntati su di lei e sulla storia con Piquè. Nonostante la relazione abbia avuto inizio a novembre del 2021, è negli ultimi mesi che Clara Chia è stata travolta da un ciclone davvero inaspettato. Da quando Shakira ha iniziato una vera e propria battaglia mediatica con l’ex marito partita con l’ormai nota “revenge song”, lasciando la modella in mezzo a due fuochi che non sembrano intenzionati a spegnersi. Per Clara è iniziata una nuova vita, fatta di pressioni e giudizi da parte della stampa, di paparazzi appostati fuori dalla sua abitazione, di contro ad un assordante quanto obbligato silenzio sui social. Ecco perché, secondo quanto riferisce il settimanale El Periodico, negli ultimi giorni Clara sarebbe finita in preda agli attacchi d’ansia e sarebbe stata ricoverata in una clinica privata di Barcellona, il Quirònsalud Hospital.

La foto di coppia sui social non ha fatto altro che peggiorare

Forse postando sui social la prima foto di coppia, Piqué pensava di riportare alla normalità alita la sua nuova vita, ma quello stato reso pubblico non ha fatto altroché attirare le accuse che sui social circolano nei confronti di Clara. El Periodico racconta che per scappare dallo stress mediatico generato, la modella e Piqué sarebbero fuggita nella residenza estiva del calciatore nella Cerdagna per qualche giorno, preferendo disdire tutti gli impegni pubblici in agenda. L’attenzione ora è tutta per una data: il 2 febbraio sarà il compleanno di Piquè e ci si chiede se la coppia abbia intenzione di festeggiarlo pubblicamente, o se magari Shakira abbia già un serbo un nuovo “regalo” per l’ex marito.