Oklahoma vince l'NBA per la prima volta, Indiana ko: Haliburton si rompe il tendine d'Achille Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto per la prima volta il titolo NBA imponendosi per 103-91 in gara 7 sugli Indiana Pacers. Durante la partite la stella di Indiana Haliburton ha subito la rottura del tendine d'Achille.

A cura di Alessio Morra

Gli Oklahoma City Thunder sono i nuovi campioni dell'NBA. La squadra guidata da Daigneault conquista il primo titolo della sua storia, il secondo della franchigia, dopo quello vinto nel 1979 quando però si chiamavano SuperSonics e giocavano a Seattle. Oklahoma ha vinto il titolo 2025 all'ultima gara contro gli Indiana Pacers imponendosi per 103-91. L'incontro è stato condizionato dall'infortunio di Tyrese Haliburton, giocatore cardine dei Pacers e uscito in lacrime dopo pochi minuti. La NBA celebra la settima squadra campione in sette anni.

Oklahoma campioni NBA per la prima volta

Oklahoma ha compiuto un'impresa totale vincendo il titolo dell'NBA, vincendolo poi per 4-3, in una serie che non è stata una delle più sentite dagli appassionati, ma senz'altro una delle più intense. Shai Gilgeous-Alexander si prende la copertina di gara 7, con 29 punti e 12 assist. Determinante nel 103-91 pure Jalen Williams. Un successo nato grazie ad una eccellente programmazione. Il general manager Sam Presti, che il titolo lo ha vinto tre volte nella prima parte degli anni Duemila al fianco del mito Gregg Popovich, ha costruito una squadra perfetta, con una grande difesa, e l'ha affidata a un giovane allenatore, Mark Daigneault, che 40 anni li compirà nel mese di agosto.

Haliburton si rompe il tendine d'Achille durante la finale

Oklahoma festeggia, Indiana letteralmente piange. Pure per loro sarebbe stato un titolo storico, sarebbe stato il primo, e lacrime vere le ha piante Tyrese Haliburton che non era al meglio, ma ha giocato lo stesso, d'altronde era la finale. Avvio fantastico con tre triple, ma sul finire del primo quarto Haliburton crolla a terra, si capisce che il problema alla gamba è serio. Haliburton, circondato dai compagni di squadra, si rialza, ma esce dal campo portato a braccia e con un asciugamano sul volto per nascondere le lacrime. La sua finale finisce lì, il sogno svanisce nel peggiore dei modi. Dopo la partita ESPN fa sapere che Haliburton ha subito la rottura del tendine d'Achille.