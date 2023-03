“Shakira frequenta un uomo da 4 mesi, lo ha conosciuto prima della canzone contro Piquè” Secondo i media spagnoli, Shakira avrebbe ritrovato l’amore. Si tratterebbe di un uomo incontrato a Miami quattro mesi fa, prima ancora di pubblicare la canzone contro l’ex compagno Gerard Piquè.

A cura di Stefania Rocco

Shakira avrebbe ritrovato l’amore. Ne è certa la stampa spagnola secondo la quale la cantante colombiana starebbe frequentando un uomo conosciuto a Miami 4 mesi fa, e quindi prima che fosse rilasciata la canzone “Music Session 53” con la quale l’artista fa a pezzi la reputazione dell’ex compagno Gerard Piquè. L’incontro con questo uomo misterioso avrebbe spinto l’artista ad accelerare le pratiche per il suo trasferimento negli Stati Uniti. Shakira avrebbe inizialmente scelto di attendere che i figli Milan e Sacha terminassero l’anno scolastico prima di trasferirsi ma, secondo un insider, è possibile che la cantante lasci Barcellona già ad aprile.

Ricoverata la madre di Shakira, possibile che la partenza sia rimandata

La decisione di Shakira di lasciare Barcellona per trasferirsi a Miami potrebbe però subire qualche altra settimana di ritardo. Proprio recentemente, la madre della cantante, Nidia Ripoll, è stata ricoverata a Barcellona a causa della scoperta di un coagulo di sangue nella gamba che avrebbe potuto compromettere il suo stato di salute. Shakira, profondamente legata alla sua famiglia, potrebbe quindi decidere di rimandare ancora la partenza.

Nessun commento da parte di Shakira

Il Daily Mail ha fatto sapere di avere contattato un rappresentante della cantante per un commento a proposito del presunto nuovo amore in corso. Nessuna risposta sarebbe arrivata fino a oggi. L’uomo in questione, la cui identità non è stata svelata, non sarebbe l’ex fidanzato della cantante, Antonio de la Rua. La loro relazione terminò poco prima che la cantante perdesse la testa per Piquè nel corso dei mondiali di calcio 2006. Il lungo legame tra i due si è interrotto da circa un anno. A spingere la popstar a lasciare il compagno sarebbe stata la scoperta di un tradimento. Gerard ha conosciuto Clara Chia Marti, la giovane donna con la quale fa coppia fissa da mesi, mentre era ancora legato a Shakira. Scoperta la doppia vita del campione, la cantante avrebbe deciso di lasciarlo.