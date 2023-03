Jonathan Kashanian: “Sto progettando di avere due figli, voglio creare la mia famiglia” Jonathan Kashanian a Ciao Maschio ha parlato del suo desiderio di paternità: il volto televisivo ha confessato di stare progettando almeno due figli. “Sono single, non per scelta, quindi voglio due figli, voglio creare la mia famiglia”.

A cura di Gaia Martino

Jonathan Kashanian con Nunzia De Girolamo nello show in seconda serata di Rai Uno, Ciao Maschio, è tornato sull'argomento paternità sul quale si era già esposto ai tempi della sua partecipazione all'Isola dei Famosi. L'ex naufrago non ha mai nascosto il desiderio di avere un figlio, oggi ha confessato di star "progettando due figli": vuole creare una sua famiglia, "sono single, quindi ne voglio due".

Le parole di Jonathan Kashanian

"Paterno" è l'aggettivo con il quale si è descritto Jonathan Kashanian con Nunzia De Girolamo nel programma in seconda serata, su Rai Uno, Ciao Maschio. "Quando vedo i bambini metto la mano dietro la testa in segno di protezione. Sento il calore dentro di me, una soddisfazione che io cerco e ricerco. Ho 42 anni, non sono un bambino, vorrei dei bambini. Io vorrei dei figli", la confessione sul suo desiderio di diventare padre. Il volto televisivo ha continuato svelando che potrebbe mancare poco alla realizzazione del suo sogno: "Ho tutti amici già genitori, anche i miei fratelli, mi sento la pecora nera di qualsiasi schema mentale insegnatomi da bambino. Sto progettando i miei figli, diciamo così. Non posso dire che sono al terzo, ma diciamo che sono al meno due mesi: se faccio tutto questo da solo, ne voglio due. Voglio creare la mia famiglia", ha concluso.

"Sono single ma non per scelta"

Jonathan Kashanian ha confessato di essere single ma non per scelta. Vorrebbe un partner con il quale condividere la vita, desidererebbe avere qualcuno che lo aspetta la sera, qualcuno che lo ami: "Sono single, è brutto essere single, è bello avere qualcuno che ti aspetta la sera, che ti accarezza il cuore. Sono single ma non per scelta. Io sono pieno di amici, di cose da fare, di posti… Ma ho una sensazione che arrivando ultimo a cena nessuno mi terrebbe il posto".