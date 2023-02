Sophie Codegoni: “Sconvolta dalla gravidanza, mi dissero che era difficile restassi incinta” Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, racconta le sensazioni legate alla scoperta della sua gravidanza: “Ero pietrificata”.

A cura di Stefania Rocco

Una gravidanza arrivata a sorpresa quella di Sophie Codegoni, che aspetta un figlio dal compagno Alessandro Basciano. La ex tronista di Uomini e Donne, che ha conosciuto il fidanzato lo scorso anno nella Casa del Grande Fratello Vip, rivela di essere rimasta di sasso nell'apprendere di essere incinta. In passato, infatti, le sarebbe stato detto che avrebbe avuto difficoltà a restare incinta a causa di alcuni problemi di salute.

Il racconto di Sophie Codegoni

Via Instagram, Sophie ha raccontato alle follower il momento in cui ha scoperto di essere incinta: "Io ero più sconvolta di lui, ero bianca cadaverica e pietrificata. Io spesso gli facevo gli scherzi e lui non ci ha creduto. È stato un momento di confusione perché non ce lo aspettavamo. Non perché non sapessi come nascono i figli, lo dico prima che parte la polemica. Io però già lo sapevo avevo un sacco di problemi alle ovaie, ovaio policistico". Quindi, le sarebbe stato detto che avrebbe incontrato diverse difficoltà nel percorso verso una eventuale gravidanza: "Poi feci una visita dal ginecologo e mi disse che avrei avuto problemi ad avere figli. Poi, sentendo dei consigli, mi avevano detto di smettere la pillola perché ci avrei messo del tempo ad avere bambini". Le cose, evidentemente, sono andate in maniera diversa per Sophie e il compagno. Per la ex tronista si tratta del primo figlio. Basciano, invece, è già padre di un bambino nato da una precedente relazione.

Sophie Codegoni: "Non mi aspettavo di diventare mamma così giovane"

Sophie conclude spiegando di avere immaginato una gravidanza più avanti nella vita: "Io avevo voglia di diventare mamma giovane, ma non pensavo così giovane e così in fretta. Poi ho avuto due settimane di ritardo, io ero abituata con il mio ciclo, ma quando ho fatto il test ci ho messo due giorni a realizzare".