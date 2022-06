L’ex compagna di Basciano: “Con che coraggio vuole un altro figlio? Impari a interessarsi di Nicolò” Mentre Alessandro Basciano racconta di sognare già un figlio da Sophie Codegoni, la sua ex fidanzata Clementina Deriu si sfoga sui social: “Bello fare i padri disinteressandosi dei figli. Dopo averli messi al mondo, bisogna prendersene cura”.

A cura di Giulia Turco

Alessandro Basciano sarebbe pronto a diventare padre per la seconda volta. Vorrebbe un figlio da Sophie Codegoni, la giovane ex gieffina conosciuta nella casa più spiata d’Italia. Era entrato a Cinecittà proprio per fare colpo su di lei, d’altronde. Missione compiuta per Basciano, che con Sophie promette di avere intenzioni serie e di sognare già una famiglia, come ha raccontato ospite della redazione di Fanpage.it, ma nel frattempo a storcere il naso è la sua ex fidanzata, mamma del suo primo figlio Nicolò.

La frecciatina della sua ex Clementina mamma di Nicolò

La mamma del piccolo Nicolò, nato nel 2016, ha lasciato una frecciatina piuttosto evidente alla coppia. Si tratta di Clementina Deriu, modella romana appassionata di fitness che ha avuto una storia d’amore durata cinque anni con Alessandro Basciano. La ragazza si è mostrata parecchio irritata dal comportamento del suo ex, che sta già affrontando l’argomento figli, quando sarebbe pochissimo il tempo che trascorre con il piccolo Nicolò:

Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni vorrebbero una bambina

Come hanno raccontato a Fanpage.it, i Basciagoni si prenderanno qualche tempo prima di valutare seriamente l'ipotesi di diventare una famiglia. Per il momento si accontenteranno di affrontare la prima convivenza, che inizierà appena troveranno una nuova casa a Milano, poi si vedrà. La giovane Sophie ad ogni modo ha le idee molto chiare e sembra che non lascerà passare troppo tempo: “Io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale? Ne abbiamo parlato”, ha confessato in una recente intervista a Chi. “Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Celine…”.