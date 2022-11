Sophie Codegoni incinta di Alessandro Basciano, il video dell’ecografia: “Mamma e papà ti aspettano” Sophie Codegoni è incinta. L’ex gieffina e il fidanzato Alessandro Basciano diventeranno presto genitori. L’annuncio via Instagram con il tenero video di una delle prime ecografie: “La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando, sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare”.

A cura di Elisabetta Murina

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventeranno genitori. Dopo la romantica proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia, l'ex gieffina ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo bebè. Una notizia inaspettata che la coppia, fidanzata ufficialmente da circa un anno, ha voluto dare sui social condividendo il video dell'ecografia: "La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando. Sei la gioia e l'emozione più grande che ci potesse capitare".

L'annuncio della gravidanza

É con un video pubblicato su Instagram che Sophie Codegoni ha annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta, ricordando anche il momento in cui ha incontrato il fidanzato (e futuro marito) Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip un anno fa:

E voi credete nel destino ? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo … da lì capì che con te avrei potuto condividere la mia vita. Mille avversità..mille ostacoli..sembrava che tutto fosse contro di noi .. ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore … quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione … quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare.

Poi la bella notizia che presto diventeranno genitori, a qualche mese dalla romantica proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia. "E adesso che dire…. la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino ( si..ci piace chiamarti così)", ha scritto la futura mamma, mostrando ai follower anche il video della prima ecografia al bebè, in cui il futuro papà le tiene la mano in un momento emozionante.

L'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie e Alessandro si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip durante la scorsa edizione. Una volta finito il reality hanno portato avanti il loro amore e hanno iniziato a vivere insieme. L'ex gieffina, fin da subito, aveva capito che nel coinquilino c'era qualcosa di diverso da tutti gli altri ragazzi. Poi è arrivata la convivenza e, lo scorso settembre, anche la proposta di matrimonio. Basciano si è inginocchiato sul red carpet del Festival del cinema di Venezia e ha chiesto alla fidanzata di sposarlo davanti ai flash dei fotografi pronti a immortalare il momento. La voglia di allargare la famiglia era già nell'aria, quando entrambi intervistati dal settimanale Chi avevano dichiarato di essere pronti ad avere dei figli.