Signorini spoilera che la figlia di Sophie e Basciano si chiamerà Celine, loro non lo avevano detto

A cura di Stefania Rocco

Spoiler di Alfonso Signorini che, in diretta al Grande Fratello Vip, ha svelato che la bambina che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano aspettano si chiamerà Celine. Il conduttore del reality show ha commentato la notizia della gravidanza della Bonas di Avanti un altro nel corso della puntata del Grande Fratello del 5 dicembre. Ma non si è limitato solo agli auguri. Signorini, involontariamente, è andato oltre, spingendosi fino a rivelare il nome della bambina che la coppia sta aspettando.

La figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si chiamerà Celine

“Sophie è incinta. Aspetta una bambina e si chiamerà Celine. La nostra Celine”, ha detto il conduttore in diretta su Canale5. Solo più tardi si è reso conto di avere commesso una gaffe perché la coppia non aveva ancora reso noto il nome della bambina in arrivo, nonostante il gender reveal a Verissimo. A fargli notare lo spoiler è stata Giulia Salemi. “Alfonso, qui in un tweet dicono che hai spoilerato il nome della figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Io non ti dirò mai niente”, ha scherzato l’opinionista social, alludendo alla incapacità del conduttore di tenere un segreto. “Ma sono andati a Verissimo a raccontare la gravidanza! Ah, non avevano ancora detto il nome?”, si è quindi reso conto Signorini, avendo compreso la gaffe.

La reazione di Sophie Codegoni

Ma Sophie Codegoni, futura mamma di Celine, non ha reagito male di fronte allo spoiler di Signorini. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato il video del momento in questione in una Instagram story. “Gli zii”, ha commentato taggando Signorini e Sonia Bruganelli che l’aveva voluta ad Avanti un altro nel ruolo di Bonas dopo la fine della scorsa edizione del GF. Nessun dramma, quindi. Sophie ha incassato lo spoiler con affetto, lo stesso che da sempre le dimostra Alfonso.