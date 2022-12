Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: “Celine nasce a maggio, non era in programma ma la vogliamo” In una intervista esclusiva rilasciata a “Chi”, pubblicata sul numero disponibile in edicola da mercoledì 7 dicembre, la coppia spiega di non aver programmato la gravidanza, ma di essere molto pronta all’idea: “Non è stata programmata, ma è supervoluta”.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni diventeranno genitori il prossimo maggio, quando nascerà Celine. In una intervista esclusiva rilasciata a "Chi", pubblicata sul numero disponibile in edicola da mercoledì 7 dicembre, la coppia spiega di non aver programmato la gravidanza, ma di essere molto pronta all'idea: "Non è stata programmata, ma è supervoluta". Nascerà nel pieno della primavera, questo aspetto romantico rende ancor più dolce l'attesa. Alle critiche, lui risponde: "Ha solo ventuno anni e stiamo insieme da meno di uno? Non c'è un momento giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro".

Le parole di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

È Sophie Codegoni a spiegare i tempi della gravidanza, circa il fatto che la coppia adesso ha trovato una stabilità. Una casa, soprattutto, e poi il lavoro: "Se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto, abbiamo la nostra casa, siamo più tranquilli a livello lavorativo, è arrivata. Io ci ho messo una vita e mezza a realizzare il tutto: non credevo per niente al test. Sono andata a comprarne subito un altro, dicendo: “Quello di prima era difettoso”. L’ho rifatto e ho detto: “Mi sa che è rotto pure questo. Ma sono tutti difettati?”.

Alessandro ha già un bimbo

Alessandro, 33 anni che da poco ha subito un intervento, ha già un bimbo nato da un'altra relazione e Sophie Codegoni è giovanissima. Lei sorride: Io ho sempre detto che sarei diventata mamma a vent’anni, ma non intendevo proprio a vent’anni (sorride, ndr). Però, ho anche letto dei commenti… Dicono che sono troppo giovane e che siamo insieme da troppo poco tempo (quasi un anno). Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro. Noi sappiamo che ci amiamo alla follia, che vogliamo stare insieme per sempre e che ci è capitata la cosa più bella del mondo. Sono giovane è vero, ci può essere un po’ di paura, ma io sono contenta che mia figlia…".

Come ha reagito la ex di Alessandro

Alessandro riferisce anche la sua ex, Clementina Deriu, l'ha presa tutto sommato bene: "Pensavo, come dire, peggio, lei mi ribadisce sempre di essere presente con nostro figlio, poi ognuno di noi ha la sua vita, io la mia, lei la sua… Sicuramente è un po’ macchinosa l’organizzazione, ma ce la facciamo. Per fortuna lei stravede per Sophie, ma del resto come fai a non volere bene a Sophie?". Sophie Codegoni conferma questa impressione: "Clementina con me è sempre stata gentile, affettuosa, sempre con il sorriso, sempre pronta ad accoglierci quando stiamo insieme". Alessandro. "È soltanto con me che ogni tanto… Ma va bene così, che la famiglia del Mulino Bianco mi sa che non esiste".