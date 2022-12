Alessandro Basciano pubblica una foto da un letto d’ospedale: “È andata” Alessandro Basciano ha pubblicato una foto in ospedale, dove ha subito un intervento. Si tratta di un’operazione di chirurgia plastica, sebbene l’ex gieffino non abbia dato particolari spiegazioni, facendo preoccupare anche i fan.

A cura di Ilaria Costabile

Alessandro Basciano ha pubblicato tra le sue storie di Instagram una foto in bianco e nero da un letto d'ospedale. L'influencer si è sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico, ma non avendo annunciato in anteprima ai fan il ricovero di questi giorni, ha ricevuto non pochi messaggi da parte dei suoi seguaci preoccupati per la sua salute.

La foto di Alessandro Basciano in ospedale

L'ex gieffino scrive come commento alla foto una semplice frase: "È andata", a voler dire che l'intervento è stato superato e che adesso gli aspetta solo una bella fase di riposto. Alessandro Basciano non ha ancora risposto alle tante domande arrivategli in queste ore, ma ha menzionato nella sua storia Claudio Maestrini, un chirurgo plastico, specializzato in chirurgia ricostruttiva, che pratica sia a Roma che a Milano. Non è ben chiaro, quindi, quale sia stato l'intervento al quale si è dovuto sottoporre il deejay, ma anche il medico che lo ha operato, condividendo sul suo profilo la foto, ha aggiunto un piccolo augurio: "Dai Ale, buon recupero".

L'amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

È un periodo particolarmente pieno per l'ex volto di Uomini e Donne che, infatti, di recente insieme alla sua fidanzata nonché futura moglie, Sophie Codegoni, ha annunciato che ben presto saranno genitori di una bambina, come scoperto in diretta a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Nella puntata di lunedì 5 dicembre del Grande Fratello Vip, poi, Alfonso Signorini ha anche spifferatoil nome della bimba, ancor prima che i genitori potessero rivelarlo. I due ex gieffini, quindi, stanno vivendo una bellissima storia d'amore e sono pronti a fare un passo importante come quello delle nozze, dopo la proposta sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. Un periodo particolarmente florido, quindi, in cui si mostrano più felici e affiatati che mai.