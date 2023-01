Sophie Codegoni ricoverata in ospedale: “La mia bambina sta bene, ma ho il rene infiammato e dilatato” Sophie Codegoni è stata ricoverata a seguito di una forte fitta al fianco destro, che provava ormai da giorni, tanto da non riuscire a riposare. La bambina che aspetta sta bene.

Sophie Codegoni, attualmente in dolce attesa della prima figlia, è stata ricoverata in ospedale. Al suo fianco, il compagno Alessandro Basciano. Notando la preoccupazione dei suoi follower, l'ex gieffina ed ex tronista di Uomini e Donne, ha pubblicato una serie di Instagram Stories per rassicurarli:

Ragazze eccomi, non sono sparita. In queste ultime ore, non sono stata benissimo. Quindi devo stare qualche giorno in ospedale a fare un po' di controlli. Però tranquille, tutto ok…la mia piccolina sta benissimo. Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare.

Cosa è successo a Sophie Codegoni: un problema al rene, la bambina sta bene

Sophie Codegoni ha fatto sapere di essersi sottoposta a diverse visite, a seguito di una fitta costante che avvertiva al rene destro, tanto da non riuscire neanche a riposare. I medici le hanno assicurato che la piccola Celine, la bimba che aspetta, sta benissimo:

Nelle ultime ore ho fatto visite, controlli, esami vari. Sono ancora qui in ospedale, dovrò restarci un paio di giorni. Devo fare ancora un po' di controlli, però, non vi preoccupate. La mia piccolina sta benissimo, abbiamo già fatto l'ecografia. Lei è lì, tranquilla e serena. Sta bene. Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare. Già qualche settimana fa, avevo questo fastidio, questa fitta perenne al fianco destro. Giorno dopo giorno mi faceva sempre più male. Ieri erano due notti che non riuscivo a dormire, un male terrificante. Ho fatto un'ecografia al rene.

Il rene destro è infiammato e dilatato

Sophie Codegoni ha spiegato che il rene destro risulta infiammato e dilatato e i medici stanno cercando di comprendere le cause. Resterà in ospedale ancora un paio di giorni:

