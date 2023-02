Quanto vale l’anello di fidanzamento che Alessandro Basciano ha regalato a Sophie Codegoni Alessandro Basciano ha regalato a Sophie Codegoni un diamante per suggellare il loro amore e chiederla in sposa. La coppia è stata coinvolta da Le Iene in un servizio per scoprire quanto vale l’anello e se si tratta di un gioiello davvero prezioso.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata de Le Iene di martedì 14 febbraio, in occasione di San Valentino, Stefano Corti ha condotto una piccola e interessante indagine riguardante la più importante pietra preziosa che esista: il diamante. Se è vero che un diamante è per sempre, quindi, bisogna tener conto di alcune caratteristiche che ne determino l'autenticità, la purezza e, di conseguenza, il valore. Ed è così che, con la complicità di alcune coppie famose, Le Iene si sono addentrate nel mondo dei gioielli e in questo modo si è scoperto anche quanto è costato ad Alessandro Basciano l'anello che ha regalato alla sua Sophie Codegoni per chiederla in sposa.

Come valutare un diamante

La proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia la ricorderanno tutti, soprattutto i fan della coppia, che hanno esultato quando il dee jay si è inginocchiato e ha mostrato all'ex tronista un anello che subito Sophie ha avuto la premura di indossare. Si tratta di un bellissimo diamante che, durante la puntata de Le Iene, è stato sottoposto ad un controllo dall'esperto Roberto Gai. Stando a quanto riferito da quest'ultimo, quindi, per valutare il valore di un diamante bisogna tener conto di alcune variabili che potrebbero far variare anche il prezzo di vendita, in quanto esistono anche dei diamanti artificiali.

Le caratteristiche dell'anello di Sophie Codegoni

Le caratteristiche da tenere in conto sono colore, taglio, purezza e caratura, oltre ad un incisione fatta a laser in cui è indicato il numero di serie della pietra. Ed è basandosi su queste qualità che Roberto Gai ha analizzato l'anello regalato da Alessandro Basciano a Sophie Codegoni. Dopo le prime valutazioni si è scoperto che il diamante dell'anello della ex gieffina è di 0,88 carati, piuttosto prezioso e che varrebbe intorno ai 10mila euro, tanto che l'esperto ha rivelato che avrebbe venduto quell'anello intorno ai 7000/7500 euro, dal momento che si tratta di una pietra naturale, come certificato anche dall'incisione al laser.