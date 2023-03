Sophie Codegoni e l’accusa di Soleil sulla copia dei costumi: “Non sapevo li avesse inventati lei” Continua il botta e risposta social tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge che a suon di stories e dichiarazioni in dirette IG battibeccano sulle collezioni di costume lanciate da entrambe. L’ex gieffina in dolce attesa ha risposto alle accuse di aver copiato la collezione: “Non sapevo li avesse inventati lei”.

A cura di Gaia Martino

È scontro social tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, le due ex Vippone che dopo l'esperienza nella casa del GF Vip 6 erano diventate amiche. Qualcosa sarebbe andato storto negli ultimi mesi: dopo l'intervista di coppia a Verissimo, le influencer non si sono mostrate più insieme. Oggi si pizzicano a suon di Instagram stories e dichiarazioni riguardo le linee di collezioni di costumi realizzate. La Sorge senza far nomi aveva parlato di qualcuno che le aveva copiato un progetto pochi giorni fa, ieri a Casa Chi la Codegoni ha citato la sua ormai ex amica: "Non sapevo avesse inventato lei i costumi".

La replica di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni nel corso della diretta con Casa Chi ha parlato della questione che la vede protagonista con la sua – a quanto pare ex – amica Soleil Sorge. Dopo essere stata accusata dalla conduttrice del GF VIP Party di averle copiato il progetto della collezione di costumi, ha commentato piccata:

Non si finisce mai di imparare. Sapevo che i costumi sono nati nel 1946, non credevo li avesse inventati Soleil. Ecco, non si smette mai di imparare. Magari consiglio i suoi, sono più carini.

Stuzzicata da Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, ha continuato: "Io e Sole abbiamo due gusti differenti. Se vai a vedere le due collezioni lei ha uno stile più etnico, io francese".

La stoccata di Soleil Sorge

"Ricordate sempre, siate nati originali, non morite come copie": l'influencer Soleil Sorge lo scorso 10 marzo parlava su Instagram di originalità, di moda e tendenze. Poi la citazione: "Chi fotocopia la personalità di un altro e cerca di vivere attraverso la sua vita, prima o poi si accorgerà di essere pilotato dall'invidia. Ognuno nascerà, vivrà e morirà sempre in modo diverso dagli altri". A queste parole social, seguì la IG story della Codegoni che sembrava essere un chiaro riferimento a quelle della sua ex inquilina – "Gente che crede di essere l'ombelico del mondo, ignorando di essere il buco del cu*o" – seguita da un tweet della Sorge: "D'altronde la classe non è acqua ma acido ialuronico".