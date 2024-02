Sophie Codegoni e il rapporto con Basciano: “Passata la rabbia, torna la voglia di stare insieme” Sophie Codegoni è tornata a parlare del rapporto con l’ex compagno Alessandro Basciano, padre di sua figlia Celine Blue, con cui di recente sarebbe stata avvistata: “Ci siamo amati tantissimo e quando passa la rabbia iniziale, torna la maturità e la voglia di stare insieme”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sophie Codegoni è tornata a parlare del rapporto con l'ex compagno Alessandro Basciano, padre di sua figlia Celine Blue. L'influencer, intervistata da EG Magazine durante la settimana del Festival di Sanremo 2024, ha fatto sapere che entrambi sono ora più maturi e hanno come priorità il bene della piccola, ma non sembrerebbe escludere un ritorno di fiamma.

Le parole di Sophie Codegoni sul rapporto con Alessandro Basciano

Ai microfoni di EG Magazine, Codegoni ha raccontato che al momento la sua priorità, così come quella dell'ex Basciano, è il bene della piccola Celine Blue, la loro prima figlia, nata circa un anno fa: "Siamo due genitori, la cosa che ci interessa più in assoluto è avere una situazione serena". Passata la rabbia iniziale per quanto successo tra loro, l'influencer ha rivelato che sarebbe tornata la voglia di stare insieme: "Ci siamo amati tantissimo e quando passa la rabbia iniziale, torna la maturità e la voglia di stare insieme, soprattutto per il bene di Celine".

I ‘Basciagoni' avvistati insieme in un locale

A ipotizzare che tra i Basciagoni possa esserci un ritorno di fiamma sono state anche alcune foto, pubblicate da Deianira Marzano su Instagram, che mostrerebbero i due insieme in un locale di Milano, frequentato spesso da Basciano. Non solo: Codegoni sarebbe tornata a indossare alcuni vestiti che il compagno le aveva regalato quando erano una coppia. Nulla di confermato per ora dai diretti interessati, ma una serie di indizi che sembrano lasciare una porta aperta nel loro rapporto. Rapporto che era terminato in modo piuttosto brusco, con tradimenti di mezzo e accuse da entrambe le parti, raccontate pubblicamente a Verissimo e attraverso i social. Sophie, in particolare, sostiene che Basciano l'abbia tradita con la sua ex a Ibizia, e che le abbia tirato anche uno schiaffo. Lui invece smentisce totalmente questa versione dei fatti.