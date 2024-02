Fiorello torna a VivaRai2: “Dopo Sanremo voglio fare Bim Bum Bam” Fiorello è tornato in onda con VivaRai2 dopo le fatiche del Festival di Sanremo, circondato da tanti bambini ha scherzato: “Ora sono pronto per Bim Bum Bam”. Ospite in studio anche la vincitrice del Festival, Angelina Mango: “A me piaceva Tuta Gold di Mahmood”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Viva Rai2! ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Terminate le fatiche del Festival di Sanremo insieme all'amico Amadeus, Fiorello ha ripreso la normale programmazione del mattino con VivaRai2. Non è apparso per niente provato ma ha inevitabilmente scherzato sui grandi ritmi che ci sono stati per l'organizzazione e la messa in scena della kermesse. Nel lanciare un servizio che racconta il post Sanremo in cartoon, Fiorello ha fatto entrare nei pressi del glass tantissimi bambini e poi ha scherzato: "Adesso sono pronto per Bim Bum Bam, mi sento come Paolo Bonolis tanti anni fa". Nel corso della puntata poi c'è stato l'intervento di Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024.

Angelina Mango interviene a Viva Rai2

Fiorello scherza poi con Angelina Mango: "Quando Amadeus ha aperto la busta, avevo visto subito che aveva vinto lei. Se lei m'avesse guardato io non l'avrei fatta soffrire, l'avrei detto con lo sguardo o forse lo avrei urlato: "Ha vinto Angelina Mango!". Tra le canzoni che le sono rimaste impresse, Angelina Mango ha detto di aver apprezzato Tuta Gold di Mahmood. Laura Valente, madre di Angelina Mango, non riusciva a parlare dall'emozione come ha raccontato la cantante: "L'ho chiamata subito dopo e lei dall'altro lato del telefono non parlava".

Tra gli altri dettagli rivelati da Fiorello nel corso della puntata, anche quello dell'emozionante scena finale quasi ‘disneyana' con lui e Amadeus che andavano via trainati da una carrozza di cavalli. Un finale alla "just married" che Fiorello aveva pensato apposta immaginando di essere ripreso dai giornali: "Sapevo che quella sarebbe stata la fotografia che avrebbero usato tutti". Poi scherza sul futuro del Festival leggendo i giornali: "Hanno titolato ‘L'impero di Ama e la lotta per il suo successore". Sembra quasi che tutti parlino del successore del Trono di Spade".