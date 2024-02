Mirko Brunetti torna al Grande Fratello per Perla Vatiero: “Stare insieme ci farà bene” Mirko Brunetti è rientrato nella casa del GF, in qualità di ospite, per Perla Vatiero: “Quei confronti di 10 minuti portavano poco, è bello e giusto rimettere le cose al loro posto. Stare insieme ci farà bene”, il commento dopo averla riabbracciata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mirko Brunetti è entrato nella casa del Grande Fratello nella puntata di mercoledì 14 febbraio per una sorpresa a Perla Vatiero in occasione di San Valentino, ma anche per "affrontare la loro situazione" sentimentale, come lui stesso ha dichiarato. L'ex concorrente ha fatto ritorno tra le mura di Cinecittà in qualità di ospite: non sarà in gioco, ma resterà in casa per alcuni giorni.

Il ritorno di Mirko Brunetti al Grande Fratello come ospite

Per il ritorno di Mirko Brunetti, il GF ha deciso di rivisitare il tugurio: è lì che pernotterà l'ex concorrente nei giorni in cui sarà ospite del reality. Dopo uno scherzo di Alfonso Signorini, Perla Vatiero ha potuto riabbracciare il suo ex. "Bello qui, ci starei per una notte" ha dichiarato Perla scherzando. Poi seduti insieme sulla panchina, hanno ascoltato le parole di Signorini: "Finalmente potete stare un po' insieme. Abbiamo concesso a Mirko la possibilità di fermarsi qualche giorno in casa così che possiate stare del tempo insieme". Brunetti ha aggiunto: "Vi ringrazio, sono contento. Quei confronti di 10 minuti portavano poco, è bello e giusto rimettere le cose al loro posto".

Cosa ha detto Perla Vatiero sui sentimenti che prova per Mirko Brunetti

Mirko Brunetti dal tugurio ha potuto ascoltare le parole di Perla Vatiero che, in confessionale, ha parlato della loro storia d'amore:

Lo penso, mi manca tanto. Ho passati due mesi e mezzo con troppi pensieri confusi. Non so se è maturato nei miei confronti. Da lui non ho avuto una risposta su di noi, su cosa vuole, se mi vede nel suo futuro. Devo vivermelo, devo vedere se riusciamo ad andare oltre a ciò che è successo. Nel momento in cui metabolizziamo tutto e ci sentiamo di fare un passo importante, vuol dire che è l'uomo della mia vita. Ma solo se riesco ad andare oltre. Vorrei ripartire dal primo anno che abbiamo vissuto, ma con due teste più mature.

"Sono le stesse domande che mi pongo io, le risposte le ricerco in maniera più profonda. Non è facile da gestire come situazione, stare insieme ci farà bene" ha aggiunto Mirko Brunetti.