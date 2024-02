Mirko Brunetti al GF per San Valentino, sul rapporto con Perla: “Dobbiamo affrontarlo con maturità” Mirko tornerà nella casa del Grande Fratello nella puntata di San Valentino e ci rimarrà per alcuni giorni. Un’occasione per rivedere Perla Vatiero e parlare del loro rapporto, dove pare ci sia la possibilità di un ritorno di fiamma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero? I fan dei ‘Perletti' ci sperano da diverso tempo, ma ora sembra che anche i diretti interessati stiano andando in questa direzione. Al Grande Fratello la concorrente ha avuto modo di incontrare l'ex fidanzato e ha confessato di sentire la sua mancanza. Ora Mirko è pronto a tornare nella Casa in occasione di San Valentino e, su Instagram, ha confessato: "È l'unico modo che abbiamo per affrontare la situazione".

Mirko al GF per San Valentino

Come ha annunciato Alfonso Signorini in diretta, Mirko tornerà nella Casa nella puntata di San Valentino e ci rimarrà alcuni giorni. Un'occasione non solo per rivedere Perla, ma anche per riabbracciare i vecchi coinquilini, come ha spiegato in una storia pubblicata su Instagram:

Sono molto felice, anche un pò emozionato perchè è una mia piccola vittoria. Ho lasciato la casa con delle sensazioni che non mi appartengono, ora rientro con una consapevolezza e leggerezza diversa, che voglio trasmettere agli altri.

Quanto a Perla, Mirko è contento di avere l'occasione di parlarle ancora una volta, dopo un periodo di lontananza, per capire i reali sentimenti che provano l'uno per l'altra e che, forse, non hanno mai smesso di sentire:

È l'unico modo che abbiamo per affrontare la situazione. Le sofferenze e le paure sono tantissime e non le ha solo lei. E tantissime cose sono cambiate nei mesi e continuano a cambiare ancora. Sono contento di entrare perché mi permette di parlare con lei. È una cosa che dobbiamo vedere noi due prima di tutti. Abbiamo 27 anni, dobbiamo affrontarlo con tatto e maturità, va oltre San Valentino.

Cosa ha detto Perla sul rapporto con Mirko

Proprio nella puntata di ieri sera, lunedì 12 febbraio, Perla ha spiegato ad Alfonso Signorini a che punto è il suo rapporto con Mirko, dopo che una settimana prima si erano incontrati e si era tornati a parlare di loro come coppia:

Sicuramente lo penso, mi manca tantissimo, fino ad una settimana fa, prima che venisse, di lui ne parlavo poco, mi ero distaccata anche a livello di mancanze. In questa settimana ho sentito il bisogno di avere una risposta da lui, su quello che vuole, se mi vede nel suo futuro, ci sono molte cose da affrontare, capire quanto il nostro sentimento sia forte.