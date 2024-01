Brian Austin Green ha fatto una vasectomia dopo il quinto figlio: “Era ora di chiudere il negozio” Brian Austin Green ha subito una vasectomia dopo la nascita del quinto figlio di nome Zane: “Quando è nato, ho pensato: Penso che sia ora di chiudere il negozio”. La compagna Sharna Burgess: “Ha fatto una cosa importante per entrambi, che garantisce conforto e assenza di stress alla nostra vita sessuale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Brian Austin Green ha subito una vasectomia dopo la nascita del quinto figlio Zane. La star di Beverly Hills, 90210, 50 anni, ha dato il benvenuto a suo figlio con la fidanzata Sharna Burgess nel giugno 2022 e ha condiviso la drastica decisione nell'ultimo episodio del loro podcast, Oldish, che gli ha fatto guardare la paternità in modo diverso.

Brian Austin Green e i figli: l'istinto di paternità

"Non ho davvero pianificato nessuno dei miei figli", ha spiegato dopo che gli è stato chiesto se gli fosse mai passato per la testa di avere altri figli, "Amo i miei figli e non ero contro nessuno di loro, ma non ho mai provato quella cosa di guardare un test di gravidanza e sperare che fosse positivo".

Oltre a Zane, l'attore è anche papà di Kassius Lijah, 21 anni, avuto dall'ex fidanzata Vanessa Marcil, e dei figli Noah Shannon, 11 anni, Bodhi Ransom, 9 anni, e Journey River, 7 anni, avuti dall'ex moglie Megan Fox.

Sharna Burgess a favore della scelta di Brian Austin Green

Sharna Burgess, 38 anni, ha confessato che le piacerebbe avere più figli ma al momento hanno "quattro bambini piccoli in casa", il che rende la vita "molto, molto impegnativa". Green ha detto che la nascita di Zane ha portato la coppia a considerare anche logistica e costi inclusi nel progetto di allargamento della propria famiglia: "Per il prossimo bambino, bisognerebbe avere un'auto abbastanza grande per contenere due seggiolini, e prevedere un budget nettamente superiore per camere d'albergo e biglietti aerei".

È per questo che Brian Austin Green ha rivelato di aver subito una vasectomia quando Zane aveva 8 settimane: "Zane è nato e ho pensato: Penso che sia ora di chiudere il negozio". Burgess ha definito la sua decisione "una cosa bellissima, gli sono davvero grata", ha spiegato, "Ha fatto una cosa importante per entrambi, che garantisce conforto e assenza di stress alla nostra vita sessuale".

La modella però ha anche sottolineato che non si chiude alla possibilità di avere altri figli: "Se decidessimo di farlo di nuovo, finiremmo per farlo con la fecondazione in vitro". Dopo aver annunciato il loro fidanzamento a settembre, hanno confessato a People che "non hanno fretta" di organizzare il loro matrimonio.