Sorpresa per Fiordaliso al GF, il figlio Paolo entra per riabbracciarla dopo 4 mesi: "Fiero di te" Nella puntata del 15 gennaio del Grande Fratello, Fiordaliso ha ricevuto una grande sorpresa: il figlio Paolo è entrato nella Casa per riabbracciarla dopo quattro mesi di lontananza e dopo averle fatto un piccolo scherzo. "Continua così, non mollare. Sono fiero di te", le ha detto il ragazzo.

A cura di Elisabetta Murina

Grande sorpresa per Fiordaliso nella puntata del 15 gennaio del Grande Fratello: il figlio Paolo è entrato nella Casa per riabbracciarla dopo quattro mesi di lontananza. Il ragazzo, regista di professione, le ha fatto credere di essere in Thailandia, con un finto messaggio registrato.

L'incontro tra Fiordaliso e il figlio

Fiordaliso ha ricevuto una sorpresa da parte del figlio Paolo, appena tornato dalla Thailandia, dove si trovava per lavoro. Il ragazzo ha prima fatto credere alla mamma di essere ancora a Bangkok, poi è entrato direttamente nella Casa per abbracciarla. La concorrente è rimasta incredula ed è corsa a stringere tra le braccia il suo "chicchi", come lo chiama solo lei. "Sono fiero di te, non mollare, inizia a giocare un pò di più", ha esordito il ragazzo. "Continua così, va tutto bene fuori. Ti voglio bene, non tornare", ha continuato.

"I compagni mi cantavano Non voglio mica la Luna"

Alfonso Signorini ha poi provato a indagare un pò sul rapporto tra Fiordaliso e il figlio Paolo, chiedendo al ragazzo che tipo di mamma fosse stata la concorrente. Con un pò di imbarazzo nel trovarsi davanti alle telecamere, Paolo ha spiegato sorridendo: "È stata una mamma famosa. A scuola è stato difficile con i compagni, mi cantavano Non voglio mica la Luna nei corridoi, è stato quasi il mio incubo". Poi ha aggiunto: "È sempre stata abbastanza discreta, ha sempre supportato ogni mia scelta, lavorativa e sentimentale".

Fiordaliso ha poi chiesto al figlio di salutarle "Giulia", suscitando la curiosità del conduttore, che ha chiesto chi fosse la ragazza. Un pò timido, Paolo ha raccontato che si tratta della sua fidanzata, ma non vuole parlarne davanti alle telecamere, anche se tra loro procede tutto per il meglio. Infine, il ragazzo ha smentito il fatto che si trasferirà in Thailandia: era solo uno scherzo e non ha in programma di tornare.