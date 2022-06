Shiloh Jolie Pitt diventa ballerina: è rock con la t-shirt dei Beatles e le sneakers Shiloh Jolie Pitt, la figlia 16enne di Angelina Jolie e Brad Pitt, è sbarcata su YouTube, dove è apparsa super talentuosa nei panni di ballerina. Ha detto addio agli abiti principeschi e bon-ton e ha lasciato spazio alla comodità con un look dall’animo rock.

A cura di Valeria Paglionico

Shiloh Jolie Pitt è tornata a far parlare di lei ma questa volta i red carpet internazionali non c'entrano nulla: la figlia 16enne di Angelina Jolie e Brad Pitt pare proprio che abbia intenzione di seguire le orme dei genitori nello spettacolo. La cosa particolare è che non vuole diventare attrice ma ballerina. Si è infatti lasciata immortalare in una delle sale del Millennium Dance Complex dal suo maestro Hamilton Evans ed è finita su YouTube con un video in cui danza sulle note di Vegas, una hit di Doja Cat. Il risultato? Ha dato prova di essere perfettamente al suo agio sul palco, tanto da avere tutte le carte in regola per diventare una ballerina di hip-hop professionista.

Shiloh Joli Pitt sbarca su YouTube

La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt non ha mai avuto un profilo social, si è lasciata ammirare solo durante le apparizioni ufficiali sui red carpet, dove spesso ha fatto scalpore con i suoi look maschili. Nelle ultime ore, però, ha fatto uno strappo alla regola ed è tornata a danzare su YouTube, dove già in passato non aveva esitato a mettere in mostra il suo talento. L'avevamo lasciata in versione principessa al fianco di mamma Angelina e oggi la ritroviamo ancora una volta nei suoi tanto amati abiti casual. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato nonostante la svolta di stile? Shiloh è sempre meravigliosa.

Il look rock di Shiloh Jolie Pitt

Cosa ha indossato Shiloh Jolie Pitt per apparire su YouTube? Ha lasciato spazio alla comodità danzando in total black con dei pantaloni della tuta firmati Nike, una t-shirt oversize con la scritta The Beatles stampata a caratteri cubitali sul petto e un paio di sneakers Vans. Ha poi tenuto i capelli legati in uno chignon spettinato, mettendo così in risalto il viso dai lineamenti delicati. Insomma, la 16enne ha lasciato a casa i vestiti bon-ton e ha puntato tutto su un outfit dall'animo rock che la rappresenta alla perfezione. In quanti sognano di vederla su un palcoscenico internazionale prima o poi?